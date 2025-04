Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 la quinta puntata: l'amore non è sempre una cosa meravigliosa

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, che vede protagonisti Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni. Ecco le anticipazioni della quinta puntata, in cui è di scena l'amore non sempre corrisposto o comunque difficile.

Questa sera, giovedì 3 aprile 2025, in prima serata su Rai 1, va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8, la serie tv con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, che si è trasferita da Assisi a Roma, dove presta servizio nella casa-famiglia La Casa del Sorriso. Lontana da Suor Angela, Azzurra si trova ad aiutare delle ragazze con una vita difficile e a collaborare conlo psichiatra Lorenzo Riva, che poi è il direttore della casa-famiglia.

Diretta da Francesco Vicario, l'ottava stagione si affida a una serie di volti nuovi, in primis Giovanni Scifoni, che abbiamo conosciuto in Doc - Nelle tue mani. La Casa del Sorriso ospita 3 ragazze - Cristina, Olly e Melody - interpretate rispettivamente da Ambrosia Caldarelli, Ludovica Ciaschetti e Bianca Panconi. Ci sono poi i due figli di Lorenzo - Pietro e Giulia - e l’avvocato Corrado Proietti (Giulio Corso).

Che Dio ci aiuti 8: dove eravamo rimasti?

Sono successe molte cose agli abitanti della Casa del Sorriso. Lorenzo ha saputo che Pietro non si è presentato all'esame per diventare un carabiniere e il figlio gli ha spiegato di averlo fatto per occuparsi di Giulia, che non riceve da suo padre le attenzioni necessarie. Per fortuna, proprio nel giorno dell'anniversario della morte della moglie di Lorenzo, lo psichiatra si è riconciliato con Pietro e ha pianto con lui e la piccola Giulia. Cristina ha capito di avere un debole per Pietro e ha cercato in tutti modi di dirgli che le piace, ma poi ha capito che il ragazzo la considera soltanto un'amica e ha deciso di accettarlo. Nel frattempo Olly è uscita con il giovane giardiniere e gli ha confessato che non ama il contatto fisico. Nella vita di Melody è infine ripiombato Sandrino, che ha giurato di essere cambiato. Una piccola recita organizzata da Lorenzo e Corrado ha rivelato a Melody e alle persone che le vogliono bene che Sandrino è rimasto il manipolatore e violento di prima. È proprio arrivato il momento di denunciarlo.

Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni della quinta puntata

La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8 si divide in due episodi: Le favole non esistono e Avanti tutta.

Le Favole non esistono:

Lorenzo è molto turbato perché ha trovato nell'agenda della moglie diversi appuntamenti con un certo Dario, che Lorenzo non conosce. Lo psichiatra pensa subito a un amante e, per non pensarci, si dedica alacremente al caso di una sua amica che sta per sposarsi e che pensa che il futuro marito le nasconda qualcosa. Cristina, nel frattempo, è sempre più innamorata di Pietro e fatica a nascondere i suoi sentimenti. Corrado cerca infine di aiutare Melody a denunciare Sandrino, ma la ragazza si mostra sempre impegnata, come se volesse rimandare un momento che evidentemente le sembra terribile.

Avanti tutta

Lorenzo viene invitato a una serata di gala durante la quale gli verrà consegnato un premio per il suo lavoro di psichiatra. L'uomo chiede ad Alessia, l'assistente sociale che lo aiuta in alcuni casi, di accompagnarlo, ma un dolore al collo lo tiene bloccato nella casa del Sorriso. Pietro domanda a Cristina di andare con lui all'evento e la ragazza non capisce se lo abbia fatto soltanto per amicizia oppure no. Olly, intanto, si domanda perché Edoardo sia freddo con lei. Corrado e Melody sono sempre più vicini, e Priscilla si insospettisce.

