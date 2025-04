Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 l'ottava puntata: arrivano Suor Costanza e la sorella di Suor Azzurra

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie con protagonista Francesca Chillemi. Ecco le anticipazioni dell'ottava puntata e il riassunto della settima.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda l'ottava puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata serie tv in cui Francesca Chillemi interpreta una suora di nome Azzurra che è bravissima a origliare, a guidare un pulmino blu e ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi. Azzurra non è più al Convento degli Angeli Custodi di Assisi ma si è trasferita a Roma, dove manda avanti, insieme allo psichiatra Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni) una casa-famiglia chiamata Casa del Sorriso. La struttura accoglie 3 ragazze in difficoltà - Melody, Cristina e Olly - e i due figli di Lorenzo: Pietro e la piccola Giulia. Poi c’è l'avvocato Corrado, che ha lasciato la moglie perché si è invaghito di Melody. La regia di Che Dio ci aiuti 8 è di Francesco Vicario e a produrre sono Matilde e Luca Bernabei.

Che Dio ci aiuti 8: Dove eravamo rimasti?

La Casa del Sorriso ha rischiato seriamente di chiudere per colpa di Cristina e Alessia è stata incaricata dal tribunale di indagare. Cristina, sentendosi terribilmente in colpa, non ha trova conforto in Olly e Melody, così è fuggita via. Lorenzo per fortuna è riuscito a convincerla a tornare nella casa famiglia. Pietro ha confessato a Cristina di avere un interesse per lei e i due si sono baciati. Azzurra li ha sorpresi e li ha invitati a dire al più presto la verità a Lorenzo. Olly ha iniziato a ricordare qualcosa della sua infanzia e di suo padre, mentre Melody si è convinta che Corrado, che cerca di evitarla, non abbia alcun interesse per lei.

Che Dio ci aiuti 8: Anticipazioni dell'ottava puntata

L'ottava puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti si divide in due episodi: Fuori dal mondo e Mai abbastanza.

Fuori dal mondo

Alla Casa del Sorriso si presenta Suor Costanza accompagnata da un'ambulanza. Azzurra non capisce e comincia a pensare che ci sia di mezzo una novizia. Pietro e Cristina hanno detto a Lorenzo che stanno insieme, ma lo psichiatra sembra essersene dimenticato. I due ragazzi decidono così di fare un nuovo tentativo. Olly continua ad avere dei flashback su suo padre durante il sonno, mentre per Melody e Corrado è arrivato finalmente il giorno del primo appuntamento, che si rivela molto diverso dalle aspettative.

Mai abbastanza

Alla Casa del Sorriso arriva Rosa, che è la sorella di Azzurra, insieme al marito e il figlio. Rosa ha bisogno di qualche consiglio sulla sua situazione familiare, ma Azzurra sospetta che dietro ci sia molto altro. Lorenzo sembra aver preso bene la notizia della relazione fra suo figlio Pietro e Cristina, ma un incubo notturno lo convince del contrario. L'uomo è talmente nel pallone che non si accorge che Olly lo sta evitando perché ha paura che, durante le sedute di terapia, possa venir fuori qualche ricordo doloroso.

Appuntamento dunque questa sera, in prima serata su Rai 1, con l'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8. Non perdetela!