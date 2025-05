Che Dio ci aiuti 8: stasera su Rai 1 il Finale di Stagione, di cui vi diamo un assaggio con una clip in anteprima

Anticipazioni TV

Termina questa sera, sempre in prima serata su Rai 1, l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti. In attesa che vada in onda la puntata, e con la speranza che venga presto girata la nona stagione, vi regaliamo una clip in anteprima dell'ultima puntata.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda il Finale di Stagione di Che Dio ci aiuti 8, che si è aperta all'insegna della parola novità e che ha introdotto nella serie un nuovo personaggio subito al rango di co-protagonista. Il suo nome è Lorenzo Riva, amministra la casa-famiglia La Casa del Sorriso in cui "lavora" Suor Azzurra e l'attore che lo interpreta è Giovanni Scifoni, che abbiamo visto in Doc - Nelle tue mani. Insieme a Lorenzo Riva abbiamo conosciuto suo figlio Pietro e la sua bambina Giulia, una combinaguai con i fiocchi.

La domanda a cui l’ultima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti dovrebbe dare una risposta riguarda il destino de La Casa del Sorriso, che una delle tre ragazze che vi risiedono ha messo seriamente nei guai. Parliamo di Cristina, una sedicenne che aspetta una bambina e che ha una relazione con Pietro. Poi ci sono Melody e Olly, la prima in fuga da un fidanzato violento e la seconda con un passato doloroso alle spalle.

Diretta da Francesco Vicario, Che Dio ci aiuti 8 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai fiction.

Che Dio ci aiuti 8: una clip in anteprima dell'ultima puntata

Oltre a Francesca Chillemi e a Giovanni Scifoni, in Che Dio ci aiuti 8 recitano Tommaso Donadoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Ludovica Ciaschetti, Giulio Maria Corso e Gaia Bella. La nuova stagione di Che Dio ci aiuti ha visto anche la partecipazione di Elena Sofia Ricci (Suor Angela) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza).

Per non farci rattristare troppo dalla fine di una stagione davvero fra le migliori, la squadra di Che Dio ci aiuti 8 ci ha regalato un piccolo assaggio del finale di stagione: una clip in cui si vedono Pietro e Cristina. La ragazza deve stare a letto a causa della gravidanza, che si sta rivelando difficile, e Pietro si occupa di lei, come ha deciso Suor Azzurra, che in realtà desidera che i due ex innamorati tornino insieme.





Che Dio ci aiuti 8; Anticipazioni dell'ultima puntata

E chiudiamo il nostro articolo, che non sarà l'ultimo su Che Dio ci aiuti 8, con le consuete anticipazioni di puntata.

La nona e ultima puntata dell'ottava stagione è divisa in due episodi: La seconda della lista e Nella mente e nel cuore.

La seconda della lista

Il medico di Cristina dice ad Azzurra che la gravidanza della ragazza è a rischio, così la suora decide di metterla a riposo e di farla assistere da Pietro. Cristina comincia così a chiedersi se andare via dalla Casa del Sorriso sia davvero la cosa giusta per lei. Corrado comunica a Melody una notizia che potrebbe cambiargli la vita ma che andrebbe a ostacolare la loro relazione. Insieme a Suor Angela e Lorenzo, Azzurra si occupa di un caso di prostituzione minorile nel quale sono coinvolte diverse ragazze.

Nella mente e nel cuore

Il tribunale deve decidere se abilitare o meno La Casa del Sorriso oppure farle chiudere battenti, quindi nella casa-famiglia sono giorni convulsi. In più Suor Angela si è cacciata in un guaio perché la polizia ha trovato della droga nella sua tonaca: è chiaro che qualcuno l'ha incastrata. Per Cristina è arrivato il momento di congedarsi dalla Casa del Sorriso, ma ecco che deve correre in ospedale, dove dovrà decidere se tornare alla sua vecchia vita o restare con la sua nuova "famiglia".

Non perdete la decima e ultima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti 8: l'appuntamento è per questa sera in prima serata su Rai 1.