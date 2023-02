Che Dio ci aiuti 7: Stasera su Rai 1 la Quarta Puntata, fra segreti svelati e amori che nascono

Anticipazioni TV

La Settima Stagione di Che Dio ci aiuti prosegue con la Quarta Puntata Stasera su Rai 1. Scomode verità vengono a galla e qualcuno scopre di essersi invaghito di chi credeva solo un amico.

Per noi che amiamo le fiction e in particolare ciò che accade nel Convento degli Angeli Custodi di Assisi, è arrivato finalmente il giovedì, che è il giorno di Che Dio ci Aiuti 7. Questa sera, in Prima Serata su Rai 1, potremo seguire le peripezie di Azzurra, Emiliano, Suor Costanza, Suor Teresa e così via. Come sappiamo, nella scorsa puntata non c'era la nostra adorata Suor Angela, mandata dal vescovo a servire Dio in carcere, o meglio a portare un po’ di conforto ai detenuti. Niente Elena Sofia Ricci, dunque, ma la nostra speranza, così come quella di tutti, èdi rivederla presto.

La Settima Stagione di Che Dio ci aiuti è composta da 10 puntate, ciascuna formata da due episodi. Abbiamo visto le prime tre e Stasera potremo gustarci la Quarta. La fiction è diretta da Francesco Vicario e Isabella Leoni e del cast fanno parte Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D'Ambra, Filippo De Carli, Valerio di Domenicantonio. Elena Sofia Ricci, come già detto, fa soltanto capolino qua e là, oltre a essere presente nella Prima e Seconda Puntata.

Dove eravamo rimasti?

Nella Terza Puntata di Che Dio ci aiuti 7 sono successe molte cose. Innanzitutto non abbiamo visto Suor Angela, che però ha scritto delle lettere ad Azzurra, che la vorrebbe ancora accanto a sé. La futura suora ha avuto però un altro problema da risolvere, un problema chiamato Suor Costanza, che ha iniziato ad apparirle davanti dinanzi dicendole di essere la sua coscienza. Solo Azzurra poteva vederla e sentirla, ma grazie a lei si è avvicinata a Suor Teresa, che come Madre Superiora non è così male, anche se ha portato l'austerity nel Convento degli Angeli. Azzurra ha inoltre aiutato Cate con i genitori di un bambino del coro, riportando armonia nella famiglia del piccolo. Ludovica, nel frattempo, ha capito la ragione per cui Ettore ha deciso di evitarla: sua madre ha infatti difeso la persona che ha fatto fallire l'attività del padre del barista, e per questo il ragazzo la detesta. Sara ed Emiliano hanno cominciato a pensare a cosa organizzare per la festa di compleanno di Elia e, già che c'erano, hanno architettato un piano per vendicarsi della ex di Emiliano, che sta per sposare l'uomo con cui ha tradito lo psichiatra.

Anticipazioni della Quarta Puntata di Che Dio ci aiuti 7

La Quarta Puntata di Che Dio ci aiuti 7 è composta da due episodi: L'amore ti cambia e Le orme dei padri

L'amore ti cambia

Azzurra, che sente tanto la mancanza di Suor Angela, anche se comincia a non detestare più Suor Teresa, sospetta che quest'ultima nasconda un segreto, così si mette a indagare. Mentre investiga, incontra una sua vecchia conoscenza che la mette di buon umore. Nel frattempo, Emiliano invita Sara a una cena di gala, ma la serata non si rivela fra le migliori per nessuno dei due. Ludovica e Cate, invece, vanno a Roma, alla ricerca di un documento che potrebbe scagionare la madre della seconda. Ludovica, però, scopre qualcosa che la mette in crisi e che le rivela che sua mamma forse non è la donna che lei immaginava.

Le orme dei padri

Emiliano e Sara hanno cominciato ad andare molto d'accordo e adesso lei immagina di baciarlo, il che la turba non poco, perché si sta facendo strada in lei il sospetto di essersi presa una cotta per lo psichiatra. Quanto a Emiliano, è alle prese con un test del QI, ma il risultato non è certo quello che l'uomo si era aspettato. Azzurra cerca allora di aiutarlo e soprattutto di distrarlo, coinvolgendolo in una questione che riguarda un suo ex allievo. E se Cate è alle prese con una visita inaspettata dei genitori, che non sanno che la ragazza non ha fatto l'esame per entrare al conservatorio, Ludovica si accorge di non voler più diventare come sua madre.

Appuntamento dunque, Stasera in Prima Serata su Rai 1, con la Quarta Puntata di Che Dio ci aiuti 7. Non perdetela!