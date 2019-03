Che Dio ci Aiuti 5 Stasera l'ultima puntata: si farà la sesta stagione?

I numeri parlano chiaro, con un range di pubblico tra i 5 e i 6 milioni di telespettatori a serata, Che Dio ci Aiuti, la fortunata fiction di Rai1 ormai al termine della quinta stagione, si è confermata regina indiscussa della serialità Made in Italy. Le avventure della scanzonata Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, ci terranno compagnia ancora per un'altra serata, oggi giovedì 21 marzo, sul primo canale andrà in onda infatti l'atteso finale di stagione con il decimo ed ultimo appuntamento.

Che Dio ci Aiuti tornerà con una sesta stagione?

E mentre si attende il finale del quinto capitolo i fan già premono per sapere di più su una possibile sesta stagione della fiction, che, seppur non confermata ufficialmente è comunque assai probabile, visti i numeri da record. Purtroppo immaginiamo che ci sarà da aspettare un po', Elena Sofia Ricci in una recente intervista rilasciata al settimanale Sorrisi e Canzoni, ha infatti parlato di impegni improrogabili per i prossimi due anni che la terranno purtroppo lontana dal set di Che Dio ci Aiuti. L'attrice ha comunque espresso la volontà di tornare a vestire i panni della ribelle Suor Angela, personaggio a cui si è detta particolarmente legata.

Le Anticipazioni dell'ultima puntata della quinta stagione di Che Dio ci Aiuti

Ep. 19 Addio: Ritorni inaspettati e partenze impreviste sconvolgono la tranquilla vita del convento. Mentre Suor Angela ha lasciato il monastero insieme a Mattia facendo perdere le sue tracce, Suor Costanza e Nico cercano di salvare la situazione. Intanto Gabriele, dopo la proposta di Teodora, deve capire i suoi veri sentimenti. Ginevra, scoperta la verità su Suor Angela, prende una decisione impulsiva.

Ep. 20 La strada di casa: Suor Angela viene accusata del rapimento di Mattia, ma scopre che è Pietro ad essere coinvolto. Ginevra comprende i suoi veri sentimenti, ma forse è troppo tardi. Azzurra è tornata in convento e forse ora è veramente pronta per un nuovo amore.

Che Dio ci Aiuti torna stasera con l'ultimo appuntamento sempre su Rai 1 a partire dalle 21.25.