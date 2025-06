Che ci faccio qui, le anticipazioni della puntata di martedì 3 giugno

Anticipazioni TV

“La casa degli altri” è il titolo della nuova puntata di "Che ci faccio qui", il programma in onda oggi, martedì 3 giugno alle 21.20 su Rai 3. Continua il viaggio di Domenico Iannacone lungo le traiettorie più misteriose della mente. Un racconto tra fragilità e possibilità, tra memorie che si spengono e che si risvegliano.

Che ci faccio qui: le anticipazioni di martedì 3 giugno

Domenico Iannacone esplora la casa, lo spazio che definisce l'identità e le emozioni di ogni individuo e indaga il significato profondo dell’abitare un luogo che può accogliere o respingere. Liliana Nechita, romena, vive in Italia da oltre vent’anni facendo la badante. Mentre si prendeva cura degli altri, ha iniziato a scrivere, riuscendo a pubblicare e trasformando la fatica e la solitudine in parole. Il suo è un racconto struggente, che dà voce a migliaia di donne arrivate dall’Est Europa per sopravvivere, spesso dimenticando sé stesse. Donne che vivono “in nessun luogo”, sradicate dalla propria terra e sospese in un presente che non le riconosce.

Edoardo Tresoldi, artista internazionale, restituisce forma a ciò che apparentemente sembra perduto. Le sue architetture monumentali, costruite con reti metalliche, evocano luoghi scomparsi, ma ancora vivi nella memoria. In uno spazio sospeso tra rovina e futuro, presenza e assenza, il suo lavoro diventa metafora di una “casa ideale”, che protegge senza imprigionare.

A distanza di anni, Domenico Iannacone torna a incontrare Guglielmo, che abita ancora nella stessa casa popolare alla periferia di Milano. Dopo un grave incidente ha perso tutto: lavoro, stabilità, prospettive. Vive nell’appartamento che fu di sua zia, senza corrente elettrica, in condizioni al limite della sopravvivenza. La sua è una resistenza silenziosa, un’esistenza ai margini in una città che corre veloce e dimentica i più fragili. Qui, Guglielmo ritrova Jean-Pierre, l’uomo che molti anni prima lo aveva aiutato in un momento di difficoltà. Jean-Pierre, ex dirigente, ha lasciato il benessere per dedicarsi ad aiutare gli ultimi con l’Associazione Opera Cardinal Ferrari. Il loro incontro, dopo tanto tempo, riaccende un legame profondo e la speranza quando tutto sembrava perduto.

