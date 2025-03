Champagne - Peppino di Capri: Stasera su Rai1 arriva il biopic dedicato a Peppino di Capri

Anticipazioni TV

Questa sera su Rai1 ci aspetta una prima serata dedicata alle biografie dei nostri grandi artisti. Dopo Franco Califano e Domenico Modugno, è arrivato il momento di Peppino Di Capri con il biopic Champagne - Peppino di Capri. Ecco tutte le anticipazioni di questo evento TV da non perdere.

Serata speciale quella di stasera, lunedì 24 marzo 2025, su Rai1, con Champagne - Peppino Di Capri, biopic dedicato al grande Peppino Di Capri, protagonista della scena musicale italiana degli anni ’70.

Champagne - Peppino di Capri è prodotto da Rai Fiction e O' Groove, per la regia di Cinzia TH Torrini, che vede il giovane e talentuoso Francesco Del Gaudio interpretare il cantante in età adulta, accompagnandolo tra amori e successi. Il Film TV non è però solo un racconto di un artista che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni – con una narrazione che non tralascia i momenti più intimi e fragili vissuti dall’uomo dietro l’artista – ma anche un percorso attraverso anni fondamentali del nostro paese.

Champagne - Peppino Di Capri questa sera in prima serata su Rai1

Dopo una trepidante attesa e tanta curiosità accumulata dalla seconda serata di Sanremo 2025, dove Francesco Del Gaudio e il giovanissimo Alessandro Gervasi – entrambi interpreti di Peppino di Capri – hanno presentato Champagne – Peppino di Capri, è arrivato il momento di immergersi completamente nelle atmosfere della musica anni ’70, quando Peppino di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, conquista la maturità artistica e conquista il cuore degli italiani con le sue sonorità romantiche e ballabili. L'appuntamento è per oggi, in prima serata su Rai1, precisamente alle ore 21.30.

Champagne - Peppino di Capri: ecco la trama del Film TV

Giuseppe comincia la sua carriera musicale nel 1943, a soli quattro anni, quando si esibisce – grazie al dono dell’orecchio assoluto – per i soldati americani di stanza a Capri. Alla sua famiglia, soprattutto a suo padre, artista anche lui, è subito chiaro del grande potenziale del giovane. Diventato grande lascia la sua isola e grazie al suo intuito per l’innovazione e la ricerca dei suoni, vince il concorso del programma Rai Primo Applauso.

Gli anni ’50 segnano per lui l’inizio della sua grande carriera, per cui sceglie il nome d’arte Peppino di Capri. Negli anni ’60 viene folgorato dall’incontro con Roberta una giovane e intraprendente indossatrice, interpretata da Arianna di Claudio, che diventa per lui il suo primo amore e che lo accompagna – dandogli ispirazione per l’omonima canzone – durante gli anni della sua consacrazione artistica. I due si sposano ma la loro relazione non va come vorrebbero; ci sono tanti forse troppi alti e bassi, come se entrambi seguissero l’andamento dei cambiamenti di un’epoca che sta accantonando il twist e sembra preferire cantautori e impegno politico nella musica. Il loro rapporto crolla quando la carriera di Peppino pare al capolinea, ovvero quando i discografici quasi lo boicottano, non ritenendolo in grado di fornire loro cose nuove.

Nonostante il momento buio, Peppino riesce a rialzarsi e a riacquistare il contatto con il pubblico. Tutto questo sia per il suo coraggio ma anche per merito di Bebè – interpretato da Gianluca Di Gennaro – suo migliore amico e batterista fin dalle sue prime esibizioni, e di Giuliana – interpretata da Gaja Masciale – biologa molto lontana dalla vita dello spettacolo, diventata il suo grande amore. I due accompagnano Peppino nel momento di sua massima maturità e lo assistono quando fonda la sua casa discografica e ingaggia Franco Califano per comporre il brano Un grande amore e niente più, con cui vince per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1973.

Champagne - Peppino di Capri va in onda in prima serata su Rai1