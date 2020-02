Celebrity Hunted - Caccia all'uomo: Il nuovo promo del reality di Amazon Prime Video

Anticipazioni TV

Lo show debutterà in streaming il prossimo 13 marzo.

Un nuovo promo trasmesso negli intervalli pubblicitari della prima serata del Festival di Sanremo anticipa il debutto di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, la prima serie non-fiction italiana Amazon Original che arriverà in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 13 marzo.





Il cast: I concorrenti di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo

Nella clip si vedono alcuni dei protagonisti nel cast dello show (che annovera Francesco Totti, Fedez e Luis Sal, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo) mentre cercano di rimanere in incognito e scappare da esperti di sorveglianza.

Il meccanismo dell'edizione italiana di Celebrity Hunted

In Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, prodotta da EndemolShine Italy, 8 celebrity dovranno sparire per 14 giorni e scappare dagli esperti di sorveglianza, persone altamente specializzate in grado di rintracciarli attraverso le più sofisticate tecnologie. Per non farsi catturare, i vip hanno a disposizione solo un kit di sopravvivenza e una carta di debito con budget di pochi euro. Riusciranno veramente a far perdere le loro tracce e svanire? Le riprese del reality si sono svolte lo scorso ottobre quando, per qualche giorno, i protagonisti hanno improvvisamente silenziato le loro pagine social postando solo il messaggio "Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perché".