Anticipazioni TV

La Notte di Capodanno 2022 si festeggia con Federica Panicucci e i suoi ospiti, in diretta su Canale5. Albano e il duo comico, Pio e Amedeo, grandi ospiti della serata, non saranno presenti. Scopriamo perché...

Stasera, venerdì 31 dicembre 2021, appuntamento con Capodanno in Musica, lo spettacolo dell'ultimo dell'anno di Canale 5, in onda a partire dalle 21.00. Dopo la pausa obbligata, a causa della Pandemia Covid-19, Federica Panicucci torna sul palco per festeggiare con noi il Capodanno 2022. Bari e il Teatro Petruzzelli faranno da cornice alla notte di San Silvestro, per un evento in musica da seguire sino alle prime ore del 2022.

Capodanno in Musica, Stasera in onda su Canale 5

A condurre la serata del 31 dicembre 2021 sarà Federica Panicucci, indiscussa regina della notte di San Silvestro in onda su Canale5. A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming.

Il Cast , ricco ed eclettico, sarà formato da: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo.

Capodanno in Musica: Albano, Pio e Amedeo grandi assenti dopo aver scoperto di aver contratto il Covid

Brutte notizie per Albano. Il cantante, ospite attesissimo per l'ultima notte dell'anno a Bari durante Capodanno in Musica, sarà costretto a rimanere a casa e a rinunciare alla serata. L'artista ha infatti rivelato, annunciandolo anche sulla sua pagina Instagram, di essere risultato positivo al Covid-19. Deluso e triste per non poter partecipare alla Notte di San Silvestro insieme a Federica Panicucci e ai tanti suoi amici, Albano ha però rassicurato tutti i suoi fan di essere forte e di non lasciarsi scoraggiare: “gli ho già preparato il funerale, la bara l'ho comprata, si chiama coronavirus, ho messo la data di nascita, aspetto la benedetta data di morte”!

Anche l'attesissimo duo comico pugliese, Pio e Amedeo, darà forfait. La loro presenza, annunciata in un comunicato ufficiale Mediaset nei giorni scorsi, è stata cancellata. Secondo quanto riportato da alcuni giornali locali, a seguito della riscontrata positività di Amedeo Grieco, confermata immediatamente da Mediaset con l'ufficializzazione dell'assenza, ma senza ulteriori dettagli. Pio e Amedeo, dovranno dunque rinunciare, almeno in presenza, alla promozione del loro imminente debutto nelle sale con Belli Ciao. Per i fan però l'attesa sarà brevissima, Pio e Amedeo saranno nei cinema già dal 1° gennaio 2022.

Belli Ciao: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Capodanno in Musica va in onda Stasera su Canale 5 a partire dalle 21.00.