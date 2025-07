Cantina Wader - L'eredità: Oggi pomeriggio dopo Viola come il mare su Canale5

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul film che oggi ci terrà compagnia su Canale 5, Cantina Wader - L'eredità.

Oggi, 20 luglio 2025, sarà un film drammatico a tenerci compagnia nella domenica pomeriggio di Canale 5. Stiamo parlando di Cantina Wader - L'eredità. La pellicola in questione verrà trasmessa prima della puntata in replica della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, Viola come il mare, e dopo l'appuntamento con il game show condotto da Gerry scotti, Caduta Libera. Ma scopriamo insieme qualche curiosità su Cantina Wader - L'eredità e la sua trama!

Curiosità e Trama su Cantina Wader - L'eredità

Il film in questione è datato 2018, ed è stato girato in Germania dal regista Tomy Wigand, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Bernadette Feiler ed Anja Kock. Alcuni degli attori che compongono il suo cast sono Henriette Richter-Rohl, Leslie Malton e Maximilian Von Pufendorf. La protagonista di questa storia è Anne, una madre single di un ragazzino con gravi problemi, Tori, ed una viticoltrice che ama alla follia il suo lavoro e che spera di poter rendere fiero il padre, Albert. portando avanti con successo l'azienda di famiglia. Tuttavia, quando l'uomo muore improvvisamente, le cose si complicano. All'apertura del testamento, infatti, si scopre che non è stata apposta una firma di fondamentale importanza, tanto che Anne non è più la sola proprietaria dell'impresa. L'azienda viene divisa in tre fra la giovane, il fratello Matthias e la madre Kathe; il problema, è che questi ultimi vogliono vendere le loro azioni quanto prima. Allora, Anne si ritrova davanti ad un bivio: alzare bandiera bianca oppure lanciarsi in una nuova sfida. Inoltre, a rendere tutto ancora più complesso ci penserà suo zio, Bruno, fratello del defunto Alfred, che è intenzionato a mettere le mani sui vigneti...

Cantina Wader - L'eredità ci aspetta domenica 20 luglio 2025 a partire dalle 16:45 su Canale 5.