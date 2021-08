Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola come il Mare su Canale5

Anticipazioni TV

Can Yaman accantona Sandokan ed entra nel cast di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi.

Nuovo progetto per Can Yaman, il divo turco più amato d’Italia. Se le riprese di Sandokan vanno a rilento e si dovrà attendere il nuovo anno per vedere l’attore nei panni della Tigre della Malesia, quelle della nuova serie tv Viola come il Mare inizieranno a settembre, e vedranno Can al fianco di Francesca Chillemi e Luca Argentero.

Can Yaman protagonista della serie tv Viola come il Mare!

Can Yaman tiene molto al progetto di Sandokan, nonostante la stoccata del predecessore Kabir Bedi, e si è allentato duramente durante l’inverno per raggiungere una perfetta forma fisica e impersonale al meglio la celebre Tigre della Malesia. Sfortunatamente, lo Yaman dovrà attendere l’inizio del nuovo anno per poter tornare sul set e dare mostra dei suoi addominali d’acciaio e della sua perfetta mimica facciale. Sandokan si farà, sì, ma nel 2022 e nonostante corra voce che tra Luca Argentero, nel ruolo di Yanez, e il divo turco ci sia più di qualche conto in sospeso.

Non tutto è perduto, dal momento che Davide Maggio ha annunciato che Can sarà protagonista della nuova fiction Viola come il Mare, presto in onda su Canale5. Al fianco dell’attore ci sarà la bellissima e talentosa Francesca Chillemi e, a sorpresa, anche Argentero che non ha intenzione di perdere questa occasione per qualche scaramuccia di corridoio. “Le riprese della serie si svolgeranno, tra Roma e Palermo, a partire da fine settembre. Ispirata al romanzo, edito da Sellerio, “Conosci L’Estate?” di Simona Tanzini, la produzione sarà un light crime ed alternerà i toni comedy ad alcune crime stories. Produce la Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei”, fa sapere il noto portale.

E mentre la vita professionale dello Yaman è in netta ascesa, nonostante il neo di Mr Wrong che ha totalizzato un numero scarso di ascolti, quella privata sembra essere in netto declino. Diletta Leotta ha confermato la rottura, postando alcuni scatti su Instagram che la ritraggono al mare con la sua famiglia, con tanto di didascalia sibillina rivolta alla sua dolce metà.