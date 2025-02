C'è Posta per Te, in onda stasera su Canale 5 la quarta puntata: tra gli ospiti in studio Paolo Bonolis

Anticipazioni TV

C'è Posta per Te torna in onda stasera, sabato 1 febbraio 2025, su Canale 5 con un nuovo ed emozionante appuntamento. In studio questa settimana due sorprese speciali che coinvolgeranno l'amatissimo mattatore della televisione Paolo Bonolis e il grande protagonista della musica italiana Al Bano.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di C'è Posta per Te

L'attesa è finalmente finita! Stasera andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata della nuova stagione di C'è Posta per Te, il people show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Una serata all’insegna di emozioni e sorrisi, capace di appassionare e coinvolgere sia il pubblico in studio che quello a casa.

Nel quarto appuntamento, la De Filippi guiderà nuove storie di ricongiungimenti familiari, rapporti sentimentali da ricostruire e vecchi amori mai dimenticati. Come sempre, il programma si propone di trasformare situazioni complesse in nuovi inizi, grazie alla sensibilità e all’empatia della conduttrice, che sa intercettare fragilità e desideri dei protagonisti. Tra le sorprese previste per questa sera, due ospiti eccezionali animeranno lo studio. L'amatissimo e istrionico mattatore della televisione italiana Paolo Bonolis e il grande cantautore Al Bano saranno protagonisti di due emozionanti momenti.

A consegnare l’invito per partecipare al programma quattro postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che in sella alle loro biciclette, affiancati dallo staff di redazione e produzione del people show di Canale 5, hanno l’importante compito di cercare i destinatari delle lettere.

Un vero e proprio successo internazionale. Il format originale della trasmissione, capace di raccontare l’animo umano con profondità e leggerezza, è stato infatti esportato in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 1 febbraio, a partire dalle 21.20 su Canale 5.