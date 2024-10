Bruno Barbieri - 4 Hotel: la quinta tappa della sfida dell'hôtellerie italiana arriva nella Riviera del Brenta

Anticipazioni TV

Il nuovo viaggio di Bruno Barbieri - 4 Hotel ci aspetta domenica 6 ottobre 2024. La sfida tra gli albergatori italiani arriva nella Riviera del Brenta, tra le ville dei nobili veneziani e va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW. Scopriamo insieme cosa ci riserverà la quarta tappa della gara dell'hôtellerie italiana.

Continua la sfida dell’hôtellerie italiana, protagonista di Bruno Barbieri – 4 Hotel. La quinta tappa della gara tra gli albergatori italiani domenica 6 ottobre 2024 arriva nella Rivera del Brenta, tra le ville dei nobili veneziani. L’appuntamento è come sempre in onda in esclusiva su Sky, alle ore 21.15 su Sky Uno, e in Streaming solo su NOW. Scopriamo insieme cosa vedremo e chi saranno i quattro nuovi sfidanti.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la quinta sfida è tra le ville nobiliari della Riviera del Brenta

Una puntata “nobile” quella di Bruno Barbieri – 4 Hotel in onda domenica 6 ottobre 2024 su Sky e in Streaming solo su NOW. La sfida dell’hôtellerie italiana si svolgerà in una zona che unisce Padova con Venezia. Un luogo che tra il Cinquecento e il Seicento ha visto architetti famosi come il Palladio, progettare stupende dimore e facendole diventare dei simboli di bellezza e raffinatezza. È tra queste ville in cui i nobili veneziani solevano villeggiare e non solo per la bellezza dei loro alloggi ma anche per i paesaggi circostanti, caratterizzati da prati, canali, boschi, in cui è tutt’ora possibile passare dei momenti di grande relax all’aperto e dove tra gite in bicicletta e tour in barca, è possibile godere della bellezza di un territorio che mescola natura e storia.

Saranno proprio queste ville le protagoniste della quinta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Scopriamo chi sono i concorrenti della Riviera del Brenta.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi sono i concorrenti della quinta tappa sulla Riviera del Brenta

Quattro nuovi albergatori e quattro nuove strutture si sfideranno nella quinta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Scopriamo chi sono:

Villa Martin : Stefano è il responsabile del gruppo che gestisce questa villa veneta di fine Quattrocento , appartenuta alle più nobili famiglie della Repubblica di Venezia. Oggi è stata trasformata in un museo-hotel , con un recupero conservatorio di preziosi affreschi, delle pavimentazioni e delle strutture in legno. La struttura è composta da 22 camere e in alcune di esse le pareti sono rivestite interamente di affreschi storici. Altre di queste sono situate nell’antico fienile, che si unisce alla parte centrare dell’hotel grazie a una sezione realizzata in ferro e vetro, creando un passaggio tra il tradizionale e il moderno:

Gianpaolo è il titolare dell'hotel che sorge nella barchessa del Seicento di Villa Corner Smania, un antico edificio destinato all'alloggio dei contadini e al ricovero degli attrezzi agricoli. L'hotel, dopo un'attenta ristrutturazione, è stato aperto nel 2021. Il Magia del Brenta è un boutique hotel di 15 camere, che rappresenta perfettamente la barchessa veneta con la sua struttura porticata, composta da archi a tutto senso. Tutto è circondato da un parco di 10.000 mq ed è presente una Spa con bagno turco, una sauna e una piscina indoor con nuoto controcorrente e un ristorante gourmet;

Leonardo è il direttore di questo hotel situato sulle rive del Brenta. Anticamente la struttura era l'alloggio per la servitù e per i contadini che lavoravano per la vicina Villa Contarini dei Leoni. La struttura è gestita da 35 anni dalla famiglia Frezza e per Leonardo è stato naturale lavorare in un posto di per anni, sin da bambino, ha percorso i corridoi. L'hotel dispone di 15 camere, ognuna con il proprio carattere unico. All'interno ci sono anche una sala meeting, una piscina con idromassaggio e un parco di 1000 mq. Lo stile è il classico veneziano, con lampadari in vetro di Murano e tappezzerie tradizionali ma non mancano aggiunte di elementi moderni;

Erika è la direttrice di questo hotel, una villa del Seicento che prima di diventare un albergo era una casa di campagna abbandonata. Il nome deriva proprio da come è fatta la struttura ricettiva, che si trova all'interno di una corte composta da una villa principale, una dependance e due residence, per un totale di 27 camere. La gestione è completamente al femminile. Le camere della villa principale sono arredate in stile classico veneziano mentre la dependance è in stile moderno. Tutto è immerso in un parco verde di 15000 metri quadrati e offre un soggiorno rilassante;

I quattro sfidanti dovranno giudicare l’ospitalità e i servizi di ogni avversario e la gara si svolgerà come di consueto. Dopo il check-in tutti, compreso Bruno Barbieri, testeranno l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi offerti e come detto l’ospitalità, di ciascuno albergatore. Dopo aver fatto colazione e dopo il check-out si procederà con la votazione da 0 a 10 sulle seguenti cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. I voti di Barbieri rimarranno segreti sino a dopo il tavolo del confronto e potranno ribaltare o confermare la classifica provvisoria.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco dove continua la sfida tra gli albergatori italiani

Le sfide tra gli albergatori di Bruno Barbieri – 4 Hotel continueranno per altre due tappe. Si tornerà in Sardegna, a Cagliari e si arriverà nel Valdobbiadene.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.