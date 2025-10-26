Bruno Barbieri - 4 Hotel: l'ultima puntata arriva a Bergamo e va in onda il 26 ottobre 2025 su Sky e NOW

Anticipazioni TV

L'ultima tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel approda a Bergamo. Ecco quali sono gli hotel e chi sono gli albergatori in gara nell'ultima puntata di questa stagione in onda oggi, 26 ottobre 2025, su Sky Uno e in Streaming su NOW.

Ultimo appuntamento con Bruno Barbieri – 4 Hotel. Si conclude oggi, domenica 26 ottobre 2025, la nuova stagione dello show anzi della competizione dell’hôtellerie italiana. L’appuntamento è come sempre su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e Streaming solo su NOW. Barbieri ci porterà alla scoperta delle migliori strutture ricettive di Bergamo, in una puntata che promette grandi sorprese e che conclude questo ciclo di episodi, in attesa dei prossimi viaggi, che arriveranno prestissimo. Ma chi saranno gli ultimi concorrenti di questo giro? Scopriamolo insieme.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: l’ultima sfida della stagione arriva a Bergamo

Si chiude oggi il nuovo ciclo di puntate di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Dopo aver attraversato tutta l’Italia, isole comprese, la sfida dell’hôtellerie italiana approda a Bergamo, una città piena di vita ma soprattutto di viaggiatori sia di passaggio sia decisi a vivere le bellezze della Lombardia. Come sempre 4 albergatori e le loro strutture si sfideranno a suono di punteggi, nelle categorie su cui le strutture ricettive vengono da sempre valutate: location, camera, servizi, colazione e prezzo. Chi vincerà l’ultima puntata?

In gara ci saranno:

Hotel Le Funi di Paolo a Bergamo Alta

di a Bergamo Alta Palazzo Santo Spirito di Giancarlo a Bergamo Bassa

di a Bergamo Bassa BES Hotel Terme di Palazzago di Anna nella campagna bergamasca

di nella campagna bergamasca La Ripa Boutique Hotel di Debora

Ecco le regole del gioco di Bruno Barbieri – 4 Hotel e cos’è il Barbieri Plus

Le regole di Bruno Barbieri – 4 Hotel sono le stesse delle passate edizioni ma quest’anno c’è una novità. Ogni concorrente soggiorna una notte nella struttura del proprio avversario e durante il soggiorno ne testa i servizi e l’ospitalità. A colazione, i concorrenti danno un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Anche Bruno Barbieri vota le stesse categorie ma può aggiungere un bonus di cinque punti, il Barbieri Plus, per lodare un dettaglio, un servizio, un particolare della location trovato nell’hotel di uno dei concorrenti. Questo bonus incide ovviamente sulla classifica finale, che verrà svelata solo al tavolo del confronto.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.