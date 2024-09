Bruno Barbieri - 4 Hotel: Ecco chi ha vinto la sfida tra i B&B di Napoli

Anticipazioni TV

Bruno Barbieri - 4 Hotel ha fatto tappa a Napoli, alla ricerca dei migliori B&B. Chi avrà portato a casa la vittoria della quarta tappa andata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW? Scopriamolo!

La quarta tappa della nuova stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel si è conclusa. Lo chef stellato ed esperto in hôtellerie è approdato a Napoli, per una puntata alla ricerca del miglior B&B della capitale partenopea. Ma chi tra il City Soul, il Gentile Suite, La Gatta Cenerentola e il The Dante House ha vinto la sfida andata in onda su Sky Uno ieri 29 settembre 2024 e in Streaming solo su NOW? Scopriamolo:

Bruno Barbieri - 4 Hotel: la quarta tappa della sfida si è svolta a Napoli

La quarta tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel si è svolta a Napoli, tra quattro B&B situati in palazzi storici di diversi quartieri della città partenopea. È stata una gara piuttosto equilibrata, con un risultato finale finito in doppio pareggio. Le strutture in gara si sono rivelate dei Bed and Breakfast piuttosto particolari, molto più equipaggiati rispetto al consueto. Ogni concorrente ha dimostrato non solo di sposare completamente il concetto di ospitalità italiana e napoletana ma anche di voler raccontare la città a modo proprio. Gli sfidanti - il City Soul, il Gentile Suite, La Gatta Cenerentola e il The Dante House - non si sono trovati molto spesso d’accordo sul design delle camere. Sono fioccate critiche sugli arredamenti considerati esagerati o mal organizzati ma anche sulla scelta dell’eccessivo minimalismo. Non sono poi mancati commenti sullo stato di conservazione sia esterna che interna, dei palazzi in cui sorgono le strutture ricettive.

Buona invece la pulizia di tutte e quattro le strutture concorrenti. Bruno Barbieri, dopo la lampada UV per trovare macchie e il fonometro per misurare i decibel del rumore e testare l’insonorizzazione, ha sfoderato il guanto bianco per testare il rigore delle pulizie, ottenendo grandi soddisfazioni. Poche critiche invece sui prezzi. Questo non è però bastato a evitare polemiche al tavolo del confronto finale, dove sono volati commenti poco lusinghieri a causa di votazioni ritenute troppo basse e recensioni poco obiettive e “poco acculturate”. Nonostante tutto i concorrenti si sono trovati uno vicino all’altro, con doppio pari merito, nella classifica provvisoria. A Barbieri, in questa puntata più che e mai, è stato affidato il compito di ribaltare o confermare la classifica. Ma chi ha vinto?

Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi ha vinto la quarta tappa tra i B&B di Napoli

A portarsi a casa la vittoria della quarta tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel, tra i B&B di Napoli, è stato il The Dante House. La struttura ha ricevuto ottimi commenti sul prezzo, ritenuto basso per essere una struttura situata in pieno centro a Napoli, tra il Cristo Velato e via San Gregorio Armeno.

Ecco la classifica finale della puntata, dopo la votazione di Bruno Barbieri:

The Dante House La Gatta Cenerentola Il Gentile Suite Il City soul

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco le prossime tappe della sfida tra gli albergatori italiani

Le sfide tra gli albergatori di Bruno Barbieri – 4 Hotel continueranno per altre quattro tappe. Si tornerà in Sardegna, a Cagliari, ma si arriverà anche nella Riviera del Brenta, vicino a Venezia, e nel Valdobbiadene.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.