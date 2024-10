Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi ha vinto la quinta tappa nella Riviera del Brenta, tra le ville dei nobili veneziani

Anticipazioni TV

Bruno Barbieri - 4 Hotel ci ha fatto compagnia domenica 6 ottobre 2024 con la quinta tappa della sua sfida tra gli albergatori italiani. Ma chi ha vinto tra le strutture della Riviera del Brenta? Scopriamolo insieme.

La quinta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel – andata in onda domenica 6 ottobre 2024 su Sky e in Streaming solo su NOW – ci ha portato alla scoperta delle ville nobiliari veneziane della Riviera del Brenta. I concorrenti in gara sono stati: Villa Martin, l’Hotel Ristorante Magia del Brenta, l’Hotel Isola di Caprera e l’Antica Corte Marchesini. Ecco chi ha vinto la puntata:

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la quinta puntata si è svolta tra le ville nobiliari della Riviera del Brenta

È stata una puntata nobile, visto che le strutture protagoniste di questa quinta puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel, edizione 2024, sono legate alla storia dei nobili veneziani nella Riviera del Brenta. Tutti gli hotel che hanno partecipato alla quinta tappa della gara dell’hôtellerie italiana sono stati o ville del Cinquecento e Seicento o vecchi alloggi di contadini, all’interno dei complessi nobiliari dei signori della Serenissima.

Le rive del fiume Brenta e i suoi territori circostanti, ricchi di natura e storia, sono stati per anni meta di villeggiatura dei nobili veneziani, in fuga dalla città. Negli anni alcune di queste “case vacanze” anzi “ville vacanza”, hanno subito numerose trasformazioni e recuperi e con loro le strutture adiacenti come le barchesse e gli alloggi per la servitù. Grazie a queste ristrutturazioni alcune famiglie della zona hanno potuto creare hotel di grande fascino. Quattro di questi si sono sfidati nella quinta serata di Bruno Barbieri – 4 Hotel, dando origine a un episodio in cui sono fioccate parecchie critiche tra tutti i concorrenti. La commistione tra moderno e tradizionale non ha convinto nessuno degli albergatori e nemmeno le colazioni, ritenute a volte caotiche e a volte mal gestite. Pur commessi sicuramente per l’emozione, gli errori sono stati duramente commentati così come lo è stata la mancanza di cura nella manutenzione di alcune delle strutture in sfida.

Tra cimici inquiline indesiderate delle camere, armadi che non si chiudono, gazebi poco eleganti all’entrata ed errori del personale degli hotel, il tavolo del confronto finale si è fatto incandescente e non sono mancate accuse all’uso di strategie per vincere. Buoni invece i servizi esterni offerti da tutte le strutture e meraviglioso il viaggio nella storia nobiliare della Riviera del Brenta, tra antichità e modernità. Ma chi ha vinto tra l’Hotel Villa Martin, l’Hotel Ristorante Magia del Brenta, l’Hotel Isola di Caprera e l’Antica Corte Marchesini?

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi ha vinto tra gli albergatori della Riviera del Brenta?

La quinta puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel ha visto trionfare l’Hotel Magia del Brenta di Gianpaolo. Ma ecco la classifica finale:

Hotel Magia del Brenta Hotel Isola di Caprera Hotel Antica Corte Marchesini Hotel Villa Martin

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco dove continua la sfida tra gli albergatori italiani

Le sfide tra gli albergatori di Bruno Barbieri – 4 Hotel continueranno per altre due tappe. Si tornerà in Sardegna, a Cagliari e si arriverà nel Valdobbiadene.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.