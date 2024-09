Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi ha vinto la prima sfida nella Costa Sud della Sardegna

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa è successo nella prima puntata di Bruno Barbieri - 4 Hotel, che ha fatto tappa nella Costa Sud della Sardegna, tra spiagge assolate e natura incontaminata. L'appuntamento con 4 Hotel è sempre su Sky Uno e in streaming, in esclusiva, su NOW.

Bruno Barbieri è approdato in Sardegna per la prima tappa del suo 4 Hotel. Nella puntata andata in onda ieri sera su SkyUno e in in Streaming solo su NOW , lo chef stellato ed esperto in hôtellerie ha visitato, scoperto e amato la Costa Sud della Sardegna, visitando e soggiornando in quattro strutture della zona, comprese tra Pula, Nora, Santa Margherita di Pula e Capo Blu. Ma cosa è successo durante la puntata e chi ha vinto la sfida tra il Nora Club Hotel & Spa, gli Orti di Nora, il Capo Blu Boutique Hotel e la Stele di Nora? Scopriamolo insieme e… se non l’avete ancora visto ovviamente: ATTENZIONE SPOILER!

Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco cosa è successo nella prima puntata della nuova stagione

Bruno Barbieri è partito con la nuova stagione del suo 4 Hotel. Lo chef ed esperto in hôtellerie ha cominciato il suo viaggio tra gli hotel italiani, nell’assolata Sardegna, tra mare cristallino e natura incontaminata, alla ricerca delle strutture che rappresentassero al meglio il miglior modo di fare vacanza sull’isola.

Protagonisti della prima sfida di Bruno Barbieri - 4 Hotel, andata in onda l'8 settembre 2024 su Sky Uno alle ore 21.15 e in Streaming solo sulla piattaforma NOW, sono stati:

Nora Club Hotel & Spa;

Orti di Nora;

Capo Blu Boutique Hotel;

Stele di Nora

La sfida tra gli albergatori sardi ha avuto un denominatore comune: la sardità. Le strutture e i suoi direttori si sono dati battaglia per guadagnare il primo posto in classifica, presentandosi come l’hotel più capace di raccontare e far vivere la Sardegna, terra e mare. La gara ha riservato grandi sorprese, primo tra tutti l’upgrade di Bruno Barbieri nelle ispezioni. Calandosi nei panni di un agente di CSI, lo chef ha sfoderato la lampada UV per controllare le camere, soprattutto le lenzuola.

Tra escursioni nel mare cristallino della Baia di Nora e Santa Margherita di Pula, sia in barca a vela che in gommone, non sono mancati i consigli di Barbieri ma anche degli albergatori concorrenti, che hanno sottolineato l’importanza della presenza degli ascensori nella struttura, della coerenza di stile con la proposta dell’albergatore ma anche quella di non abusare dell’effetto minimal, che potrebbe far risultare la camera come Cocciante canta in una sua canzone ovvero, “bella senz’anima”.

E oltre all’altolà alla plastica, che in questa puntata ha fatto leggermente storcere il naso a Barbieri, bandita anche l’erba sintetica, che per lo chef è un colpo al cuore.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi ha vinto la puntata tra gli Hotel della Costa Sud della Sardegna

La prima puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel ha visto trionfare il Nora Club Hotel & Spa. La sua direttrice Elena si è portata a casa il titolo di miglior hotel della Costa Sud della Sardegna e tutto questo grazie al suo stile raffinato, alla sua accoglienza ma soprattutto alla sua capacità di far sentire il cliente davvero immerso nella natura e nella vita della isola dei Nuraghi e dei 4 Mori.

Ecco la classifica finale della prima tappa del 2024 ma anche prima in Sardegna:

Nora Club Hotel & Spa Capo Blu Boutique Hotel Stele di Nora Orti di Nora

Bruno Barbieri – 4 Hotel: Le prossime tappe

La Sardegna sarà protagonista anche della seconda tappa della di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Dalla Costa del Sud dell’isola, domenica 15 settembre si passerà a Cagliari, capoluogo della Regione e città dalle molte anime. Si proseguirà poi a Genova, sul Lago di Bolsena, nella Riviera del Brenta, a Napoli, nel Valdobbiadene e in Trentino. Saranno in totale, otto tappe e quindi otto prime serate.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.