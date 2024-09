Bruno Barbieri - 4 Hotel, Anticipazioni: La Terza Sfida arriva sul Lago di Bolsena e va in onda su Sky e in Streaming su NOW

Anticipazioni TV

Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva sul Lago di Bolsena, alla ricerca della migliore struttura alberghiera in una zona ricca di fascino ma ancora poco turistica. Chi sarà il vincitore della terza sfida tra gli albergatori italiani, in onda su Sky e in Streaming solo su NOW?

Bruno Barbieri – 4 Hotel arriva sul Lago di Bolsena, alla ricerca dell’hotel o della struttura ricettiva migliore in un territorio lontano dai ritmi frenetici e dal turismo di massa. La terza sfida della gara tra gli albergatori italiani va in onda stasera, 22 settembre 2024, alle ore 21.15 su SkyUno e in Streaming solo su NOW .

Scopriamo cosa ci riserverà questo nuovo e ricco appuntamento con Bruno Barbieri - 4 Hotel.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la terza sfida della nuova stagione è sul Lago di Bolsena

Il Lago di Bolsena è di origine vulcanica ed è il quinto lago italiano per grandezza. La terza sfida di Bruno Barbieri – 4 Hotel arriva sulle sue sponde, alla ricerca di un luogo non conquistato dal turismo di massa e che non ama i ritmi frenetici. Tra piccoli borghi e centri storici, il lago è ancora un luogo in cui la natura vince sull’uomo e dove le tradizioni e la tipicità mantengono le loro antiche caratteristiche. Ma sono soprattutto la tranquillità e il rapporto con l’ambiente ad attirare i visitatori, viaggiatori che vogliono ritrovare una connessione con il verde che li circonda. Bruno Barbieri ci porterà alla scoperta di alcune strutture – diverse per prezzo o categoria – che si propongono di realizzare queste richieste.

La sfida di 4 Hotel comincerà dopo il ceck-in quando ciascun albergatore giudicherà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e in generale l’ospitalità del loro hotel rivale. Dopo il check-out i concorrenti giudicheranno con un voto da 0 a 10 il proprio avversario da cui sono stati ospiti valutando la struttura su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. I voti di Barbieri rimarranno segreti sino alla fine della puntata e potrebbero ribaltare o confermare il risultato della classifica provvisoria.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco quali sono gli hotel in gara sul Lago di Bolsena

Ecco chi sono gli sfidanti della terza tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel sul Lago di Bolsena:

Le Perseidi : Emanuele è il titolare del bubble glamping aperto nel 2021, una struttura alberghiera composta da cinque bolle trasparenti da cui godere di un’ampia vista sul Lago di Bolsena. Come evoca il nome, Le Perseidi offre una vista sul cielo stellato direttamente dal letto e viste dall’alto, le cinque bolle sembrano formare una costellazione.

con e che hanno invece una e un ; Il Tesoro : Rita è la proprietaria di un agriturismo aperto 25 anni fa insieme al marito, dopo la ristrutturazione di un vecchio casale . Attualmente la struttura è composta da cinque edifici , per un totale di dieci camere . Rita ha deciso di puntare su alcuni servizi che lei chiama “esperienziali”, offerti al cliente grazie ai forti legami con diverse realtà che la circondano. Tutto questo permette agli ospiti di poter fare attività uniche e indimenticabili. Il Tesoro è arredato con uno stile country chic, con gli arredi curati in prima persona da Rita, che ha usato mobili di recupero e restauro. Tutte le camere sono differenti mentre gli spazi esterni sono ampi e ricchi di verde. Sono presenti anche una piscina e un ristorante;

: è di questo ostello di “nuova generazione”, nato dall’idea di tre ragazzi, che hanno e le hanno ridato vita. Il clima che si respira è famigliare ed è facile socializzare con gli altri ospiti, grazie alle serate barbecue, alle feste, alle sessioni di yoga e ai giochi collettivi. Il Lake Hostel vuole raccontare un modo nuovo di raccontare il lago e la sua struttura è composta da tre piani, in cui sono presenti tra singole, doppie, matrimoniali, family e camerata, ognuna con bagno privato. Lo stile è non convenzionale e si mescola elementi vintage, di design e di riciclo creativo; Valle dei Calanchi: Valeriano è il proprietario di questa struttura immersa nella natura, che dispone di 12 appartamenti. L’idea è quella di offrire all’ospite attività legate all’uomo e alla terra, favorendo la crescita culturale e spirituale, in armonia con la natura. Valeriano ha aperto il suo hotel dopo aver cambiato vita, lasciando il suo lavoro da architetto e aprendo la Valle dei Calanchi per rispecchiare le sue passioni. Ha quindi studiato il feng shui e ha deciso di seguire questa filosofia per ristrutturare le camere. Una delle particolarità di questo albergo è il criterio di assegnazione delle camere. La stanza viene assegnata al cliente in base all’elemento che lo rappresenta in base alla sua data di nascita e il segno zodiacale. Fuori è possibile trovare un centro yoga e si possono fare attività olistiche in mezzo alla natura incantevole.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco quali sono le prossime tappe

Bruno Barbieri continuerà il suo viaggio in un’altra tappa in Sardegna, a Cagliari, poi continuerà nella Riviera del Brenta, poco lontano da Venezia, a Napoli, nel Valdobbiadene e in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.