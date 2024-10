Anticipazioni TV

Bruno Barbieri - 4 Hotel, Anticipazioni: La settima sfida arriva in Veneto tra le bollicine della zona di Valdobbiadene

di Silvia Farris 20 ottobre 2024 6

Bruno Barbieri arriva in Veneto per la settima e penultima tappa di 4 Hotel. La sfida tra albergatori approda nella zona di Valdobbiadene, tra le colline Patrimonio dell’UNESCO, tra i vini, le bellezze naturali e il relax. Ecco chi saranno gli hotel che vedremo in gara stasera su Sky Uno e in Streaming solo su NOW.