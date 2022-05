Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Riza tiene Cesur sotto scacco. La verità è ancora lontana!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni turche di Brave and Beautiful, la soap di Canale5. Cesur non crede alla colpevolezza dell’uomo accusato dell’omicidio di Salih, Riza interviene.

Cesur non si arrende, la verità sulla morte di Salih giace nell’ombra a causa di Riza e dei suoi perfidi raggiri. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di Brave and Beautiful? Le Anticipazioni sulla soap turca ci rivelano che Cesur, grazie all’aiuto dell’avvocatessa Manu, riuscirà ad incontrare l’uomo accusato di aver ucciso Salih e ad interrogarlo, spingendo Riza a prender provvedimenti tempestivi per evitare che la verità venga a galla. Vediamo insieme le trame delle puntate presto in onda su Canale5.

Cesur vuole indagare nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Dopo aver incastrato Tashin, il piccolo Alì è stato trovato tra le braccia di un uomo misterioso che, perquisito dalla polizia, si è rivelato essere il maggior indiziato per la morte di Salih, avendo con sé la pistola che ha messo fine alla vita dell’uomo. Cesur è stato scagionato ma è in libertà vigilata e anche Tashin, dopo il malore, è stato assolto dall’accusa di omicidio ma tenuto sotto controllo per numerosi altri illeciti. Cesur non riesce a fidarsi della testimonianza dell’uomo misterioso e chiede a Banu di aiutarlo ad indagare. L’avvocatessa, volendo aiutare l’amico e fidandosi del suo intuito, riesce a organizzare un incontro per interrogare l’imputato e metterlo alle strette. Neanche a dirlo, Cesur abbandona del tutto i modi garbati e arriva a minacciare e terrorizzare l’uomo, per spingerlo a rivelare tutta la verità. Nel frattempo, Riza scopre i piani del rivale ed è costretto a correre ai ripari in fretta e furia, con l’aiuto del socio Turan.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza sabota Cesur

Cesur non è riuscito a far capitolare l’uomo accusato dell’omicidio di Salih ma è certo che le dinamiche non corrispondano e che dietro all’efferato gesto ci sia qualcun altro. Nel frattempo, Riza e Turan scoprono che Cesur sta indagando con l’aiuto di Banu poiché ricevono una telefonata dall’uomo che hanno assunto per fingersi l’omicida. Terrorizzato dall’interrogatorio, quest’ultimo pretende che i due soci versino sul suo conto altro denaro, altrimenti dirà tutta la verità alla Polizia e Tashin sarà nuovamente in carcere. Non potendo perdere l’occasione di avere Tashin in pugno e ricattarlo, Riza chiede a Turan di trovare qualcuno in prigione disposto ad uccidere l’uomo che hanno reso il colpevole davanti agli occhi della Giustizia. Nel frattempo, tuttavia, Riza dovrà fare i conti anche con la furia di Kemal.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Kemal aggredisce Riza

Mentre Riza e Turan meditando di uccidere il loro complice in prigione, Kemal scopre che è stato il perfido uomo ad aggredire Sirin e perde la testa. Kemal lascia la casa, sale in macchina e si mette alla ricerca di Riza mentre Cesur lo insegue per fermarlo, prima che commetta un madornale errore. Purtroppo, Kemal trova Riza prima che Cesur possa intervenire e lo stende a terra con un pugno in piena faccia. Si dà vita ad una colluttazione in piena regola, senza esclusione dei colpi interrotta dagli agenti di polizia che, in borghese, stavano pedinando Cesur per assicurarsi che l’uomo non facesse nulla di avventato, pena la prigione a vita.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.25.