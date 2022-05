Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Tahsin in carcere ma Riza e Turan hanno altri piani per lui!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful, per le puntate della soap presto in arrivo su Canale5, ci rivelano che Tahsin verrà incarcerato ma Riza e Turan troveranno un modo per scagionarlo, per continuare a spillargli denaro.

Il cerchio si stringe intorno al collo di Tahsin. Le Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful ci rivelano che per il padre di Suhan saranno tempi molto duri. Non solo la sua salute sarà gravemente compromessa ma Riza e Turan continueranno a tormentarlo, per spillargli il suo denaro. E a pagarne le conseguenze sarà Cesur, ancora mosso dal suo desiderio di incastrare definitivamente l'assassino di sua madre. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della soap, in arrivo in Italia su Canale5.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Tahsin incastrato da un bambino

L'ultima puntata di Brave and Beautiful di questa settimana, si concluderà con una testimonianza davvero sorprendente. Un bambino, di nome Ali, confesserà di aver visto Tahsin uccidere Salih e di essere sicuro di quello che sta dicendo. Le parole del piccolo porteranno la polizia a scagionare Cesur e a incarcerare Tahsin. L'Alemdaroğlu dovrà però scontare ancora una punizione, per essere scappato dalla prigione e aver minacciato il procuratore. Gli agenti lo costringeranno quindi a passare una notte in cella e per ottenere qualche informazione in più sull'omicidio di Salih, penseranno di mettere i due rivali di Korludağ, nella stessa stanza. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che la strategia funzionerà, visto che Cesur – una volta faccia a faccia con il padre di Suhan – gli chiederà perché ancora si ostina a difendere e coprire Riza, il vero responsabile della morte di Fugen. Lo scontro però verrà interrotto da qualcosa di inaspettato. Tahsin crollerà a terra, in preda a un malore.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin sta morendo

Tahsin si sentirà male in cella e verrà subito trasportato d'urgenza in ospedale. Suhan correrà immediatamente dal padre, speranzosa che si tratti ancora una volta di un attacco d'asma. Purtroppo però la diagnosi dei medici non sarà rincuorante. Non si è trattato del solito malore di cui soffre l'uomo ma di qualcosa di molto più serio: una malattia terminale. Tahsin sta morendo e gli rimangono pochi mesi di vita. Suhan sarà sconvolta ma deciderà di mantenere – per ora – il segreto con tutti, anche con il diretto interessato. Ma qualcuno verrà comunque a scoprirlo. Riza e Turan, preoccupati per quello che è successo, raggiungeranno la clinica e costringeranno i dottori a rivelar loro cosa è successo al loro “amico”. Scoperto che Tahsin sta morendo saranno costretti a rivedere il loro piano e a far scagionare il Korludag immediatamente. Escogiteranno un modo per evitare che l'uomo passi ancora del tempo in carcere e che possa curarsi... ma solo per continuare a spillargli il denaro.

Trame e Anticipazioni Brave and Beautiful: Riza e Turan fanno scagionare Tahsin

Riza e Turan non hanno alcun interesse di avere un uomo morto come “alleato”. Se Tahsin dovesse morire, loro non potrebbero ovviamente più ricevere le grosse somme di denaro che il padre di Suhan, elargisce loro per comprare il silenzio. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che i due criminali ingaggeranno quindi un vecchio molto somigliante a Tahsin, per far ricadere su di lui la colpa dell'omicidio di Salih. Convinceranno il piccolo Ali a rivedere la sua testimonianza e a incriminare un'altra persona al posto del Korludag. Il piano andrà come sperato e Tahsin verrà rilasciato. Ma l'anziano, per continuare la farsa, vorrà ancora più denaro. Finirà anche lui ucciso come tutti quelli che si trovano sulla strada di Riza? E se così dovesse succedere, cosa ne sarà del nemico numero uno di Cesur?

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.25.