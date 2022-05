Brave and Beautiful Anticipazioni 20 maggio 2022, Tahsin sta per morire: è colpa di Cesur!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 20 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che il Korludag senior accusa un malore dopo un litigio con l'Alemdaroglu!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 maggio 2022, alle 16.45, Cesur e Tahsin vengono costretti a condividere la stessa cella; in seguito ad un'accesa discussione, l'uomo si sente male!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin inchiodato da un bambino!

Quando la polizia ha fermato Cesur ed ha perquisito il suo furgone, al suo interno ci ha trovato il corpo senza vita di Salih. Pertanto il ragazzo è finito in manette, con l'accusa di omicidio. L'Alemdaroglu, però, non si è arreso, e per dimostrare la sua innocenza è evaso e si è messo ad indagare, con Suhan. Il protagonista e l'ex moglie hanno trovato il testimone chiave, Alì, un bambino che ha assistito al momento in cui il padre di Sirin è stato ucciso, e che, al cospetto di alcuni agenti, ha dichiarato che ad avere le mani sporche di sangue è Tahsin!

Cesur vs Tahsin, nelle Anticipazioni del 20 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Grazie alla testimonianza di Alì, finalmente, la verità è venuta a galla: Cesur è stato scagionato, e al suo posto è finito in manette l'acerrimo nemico. Il bambino, infatti, è certo di aver visto il Korludag senior sparare a Salih, il quale, un attimo dopo, era steso a terra, in una pozza di sangue. Sperando che possano chiarirsi, e che attraverso il loro chiarimento possano emergere altri dettagli importanti, il procuratore Serhat mette il figlio dei defunti Fugen ed Hasan ed il proprietario terriero nella stessa cella, ma qualcosa va storto...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin in ospedale!

L'Alemdaroglu e Tahsin si odiano da sempre, e, a quanto pare, ogni giorno sempre di più. Nel momento in cui vengono costretti a condividere un piccolo spazio, quello di una cella del carcere, la loro ostilità esplode. I due, infatti, iniziano a discutere animatamente. Incalzato dal giovane rivale, il marito di Adalet accusa un malore e viene trasportato d'urgenza in ospedale!

