Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 17 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che la moglie di Korhan viene arrestata!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 giugno 2022, alle 16.45, il commissario Behzat trova una fiala di veleno nella borsa di Cahide. La donna viene sbattuta in prigione...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Bulent è innocente!

Le indagini sul tentato omicidio ai danni di Suhan proseguono senza sosta. La polizia ha inizialmente fermato ed interrogato Bulent. Quest'ultimo, infatti, dopo che la giovane si era sentita male sull'altare, aveva buttato nella spazzatura una fiala sospetta. Tuttavia, l'Aydinbas continuava a dichiararsi innocente: Riza aveva tentato di costringerlo ad avvelenare la Korludag rapendolo, ma lui, alla fine, benché avesse dato la sua parola all'ex galeotto, aveva cambiato idea. Quindi, chi ha attentato alla vita dell'imprenditrice in dolce attesa?

Qualcuno ha avvelenato Suhan, nelle Anticipazioni del 17 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Suhan è finita in ospedale, ed ha rischiato di dover dire addio per sempre al bambino che porta in grembo. Quando si è scoperto che nel suo sangue c'erano tracce di una sostanza altamente nociva, il procuratore Serhat ha cominciato ad investigare. Hikmet, il braccio destro di Riza, la mente dell'attacco alla giovane, nel corso dell'interrogatorio ha confessato che il suo capo aveva sequestrato ben tre persone per obbligarle a contaminare l'acqua che la Korludag avrebbe bevuto poco prima di sposare Cesur: Bulent, Hulya e Cahide. Chi tra loro è il colpevole?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide viene arrestata!

Il figlio di Mihriban è già stato scagionato. Quando Bulent ha gettato il flacone di veleno, questo era intatto. Intanto, il commissario Behzat perquisisce la borsa della moglie di Korhan, al cui interno trova proprio una delle fiale incriminate. Cahide non fa che sostenere a gran voce di non avere niente a che fare con la triste vicenda che ha avuto per protagonista la cognata; tuttavia, la donna viene arrestata...

