Blanca 3: Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno presentano la terza stagione della serie, con una Blanca triste e Cane 3

Dal 29 settembre, ogni lunedì per 6 serate, su Rai 1 in prima serata andrà in onda la terza stagione di Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente della polizia non vedente. L'attrice ha presentato oggi le nuove puntate insieme a Giuseppe Zeno e al regista Nicola Abbatangelo.

Finalmente la terza stagione di Blanca è arrivata, o meglio sta per arrivare sul piccolo schermo e quindi nelle nostre case, per portarci a Genova in un Commissariato di polizia dove lavora una ragazza non vedente dal fiuto infallibile. Conosciamo la sua dolorosa storia personale e a maggior ragione apprezziamo il suo amore per la vita, anche se nelle nuove puntate, che sono 6, la vedremo malinconica e disorientata, in primis perché la sua cagnolina-guida Linneo purtroppo non c'è più. Succederanno molte altre cose nelle settimane a venire, che manderanno Blanca quasi in tilt. Purtroppo non ne possiamo parlare, state però certi che non mancheranno le sorprese e i cliffhanger, mentre l'elemento crime si andrà a mescolare al romanticismo. Ci saranno inoltre nuovi personaggi e quindi nuovi attori, come Domenico Diele e Matilde Gioli, e se i protagonisti restano sempre Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, è cambiato il regista della serie, che adesso è Nicola Abbatangelo, a cui dobbiamo il musical del 2022 The Land of Dreams.

Sceneggiata da Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta, Blanca 3 è stata presentata questa mattina alla stampa. Ha preso la parola per primo proprio Abbatangelo, che ha abbracciato con gioia e giusto orgoglio l'idea di entrare nel mondo di Blanca, Liguori, Bacigalupo & Co.: "È un’esperienza splendida raccogliere l'eredità di una serie potentissima ma anche stimolante dal punto di vista umano" - ha detto. "Ho conosciuto Blanca da spettatore, seguendo una protagonista che lotta per poter vedere, farsi vedere e per guardare il mondo. Questa stagione ruota tutta intorno a questo sguardo, perché i personaggi guardano la propria vita e soprattutto cercano di dare un nome alle cose, e quindi ai sentimenti che provano e alle scelte che compiono, e soffermarmi su questo aspetto è stato per me molto stimolante. Mi è piaciuta moltissimo Genova. Non la conoscevo, e quindi mi sono avvicinato con curiosità, cercando i posti magici e anche quelli più scuri, dove ambientare le nostre scene più crime. Non dimenticherò mai i tramonti di Camogli e la troupe che mi diceva: "Rimaniamo mezz'ora in più a guardare questo tramonto?". Mi è piaciuto molto il porto di Genova, che nella sua maestosità ti porta a pensare cosa voglia dire partire e cosa invece significhi restare, che poi è il tema forte di questa stagione".

A dover decidere se andare via o rimanere, nella fattispecie se trasferirsi a Roma oppure no, è innanzitutto il personaggio di Michele Liguori, che nella stagione precedente ha cominciato a convivere con Veronica, scegliendo un futuro insieme a lei e non con Blanca. Ciò non significa che la collega gli sia indifferente. Della relazione fra i due personaggi ha parlato Giuseppe Zeno, volto arcinoto delle serie tv italiane. "È un rapporto ormai che va avanti da due stagioni, e in questa terza stagione farà uno step successivo, perché Liguori, quando incontra Blanca nella prima stagione, è uno che, in maniera forse un po’ supponente e un po’ presuntuosa, pensa di doverle insegnare qualcosa, salvo poi accorgersi, con il passare del tempo, che lui sta imparando tantissimo da questa fanciulla che vive una disabilità fisica. Liguori probabilmente non si era reso conto prima di allora di avere una disabilità emotiva, e in questo senso Blanca è fondamentale, perché con lei Liguori è costretto a lavorare in totale apertura. Ci riesce bene, trattandola alla pari. Liguori non vede in questa ragazza una persona con una disabilità e di riflesso vive del suo entusiasmo, della sua sete di giustizia, della sua voglia di coerenza e del suo desiderio di affrontare l'esistenza con grandissimo entusiasmo, cercando di rimuovere gli ostacoli e di sanare fratture che ognuno ha dentro. Fino ad ora, tuttavia, Liguori non è totalmente guarito. In questa terza stagione, però, ci sarà da parte sua un avvicinamento importante, perché avrà a che fare con un sentimento che fino a questo momento non conosceva e che non è né l'amore, né l'amicizia, ma la gelosia. La gelosia lo porterà a intraprendere un sentiero che non aveva mai esplorato e a vivere con una dinamicità diversa tutte le situazioni che, nei vari casi verticali, lui e Blanca affronteranno insieme, coadiuvati naturalmente dalle altre persone del commissariato".

Dopo il regista e il protagonista maschile, è Maria Chiara Giannetta a dirci la sua sulla terza stagione di Blanca e sul suo personaggio: "Abbiamo sempre visto Blanca a colori. Quest'anno, invece, la vedremo in bianco e nero. La stagione inizia con Blanca che ha da poco avuto un lutto: la perdita del suo cane. Vediamo una Blanca tosta, rigida. Blanca nega quanto è accaduto. È una delle fasi del lutto: la prima, quella del totale rifiuto, a cominciare dal rifiuto di qualsiasi forma di aiuto. E tuttavia Liguori, che è l'unico che può capire Blanca, le starà vicino, e Blanca piano piano dovrà accettare questa perdita, che per lei è come aver perso per la seconda volta i suoi occhi. Ora, è ovvio che non mancherà nella serie una linea di commedia, che però scaturisce da questo atteggiamento di Blanca, che è molto ruvida e quindi in antitesi con la leggerezza all'interno del commissariato. Blanca deve sicuramente ritrovare la sua leggerezza, però non può rifiutare il momento buio che sta attraversando: deve viverlo e metabolizzarlo, per poi cambiare e reinventarsi".

Maria Chiara Giannetta ha spiegato poi la ragione per cui, al di là della necessità di lasciare tranquilla Fiona, il cane che "interpretava" Linneo e che ora ha una veneranda età, gli sceneggiatori abbiano deciso di prendere un altro cane-guida per la protagonista: "Tante persone perdono il cane, a prescindere dal fatto che siano non vedenti, e non ne riprendono un altro proprio per la sofferenza che hanno provato. È ovvio che qui, narrativamente, se manca il cane, manca una parte di Blanca, perché lei è abituata ad avere un cane-guida, e quindi gli sceneggiatori hanno optato per Cane 3, come lo chiamiamo nella serie, e hanno voluto che fosse l'opposto di Fiona, perché non si va mai a scegliere un cane che sia la replica di quello che hai perso, perché tanto non sarà mai lei o lui. Nessun cane avrebbe potuto essere una seconda Linneo, e quindi abbiamo optato per Ronda, che è un cane molto meno controllato e che ha dato adito a improvvisazioni molto interessanti. Nella prima stagione di Blanca, lei ha Linneo, praticamente sono una coppia, qui invece si stabilisce un rapporto nuovo tra cane e padrone, e mostriamo da dove parta e come si consolidi. Ronda è un cane simpatico. È bruttino, ha questi ciuffi davanti agli occhi con cui ci divertivamo a giocare, e poi ha degli occhi gialli stupendi. Cane 3 è buffo ed è questo ciò di cui ha bisogno Blanca all'inizio della stagione 3".

L'appuntamento con la terza stagione di Blanca è dunque lunedì 29 settembre in prima serata su Rai 1. Blanca 3 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.