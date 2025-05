Belve: gli ospiti della puntata di martedì 6 maggio

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 6 maggio 2025,, in prima serata su Rai2, la seconda della nuova edizione di Belve condotta da Francesca Fagnani: gli ospiti del secondo appuntamento.

Oggi, martedì 6 maggio, in prima serata su Rai 2, tornano i faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Belve, gli ospiti della puntata di questa sera, martedì 6 maggio

Ospiti della puntata di questa sera, pronti a rispondere alle domandi pungenti della Fagnani saranno: Alessandro Preziosi, attore dal grande fascino e dalla carriera variegata; Paola Iezzi, voce inconfondibile del pop italiano nonché metà del celebre duo Paola & Chiara; e Milly D’Abbraccio, attrice ed ex politica nota per la sua personalità fuori dagli schemi.

Alla guida del programma c’è come sempre Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice dalla penna affilata e dallo sguardo tagliente, che anche in questa quinta stagione torna a proporre i suoi celebri “faccia a faccia” con ospiti disposti a mettersi in discussione. Ogni intervista è un viaggio senza filtri, con domande dirette, talvolta scomode, sempre tese a scavare dietro le apparenze e le maschere del personaggio pubblico.

Una delle novità di questa edizione è la presenza fissa della talentuosa Serena Brancale, che in ogni puntata propone un momento musicale eseguendo una cover d’autore, regalando così uno spazio emozionale e raffinato all’interno del format.

La struttura di Belve resta fedele alla sua formula vincente: tre ospiti per serata, ritmo serrato, atmosfera intima e domande che lasciano il segno. Immancabile il consueto finale con la sigla di chiusura, che raccoglie i fuori onda più spontanei e divertenti degli ospiti, diventata negli anni una delle parti più amate e virali del programma.

La seconda puntata di Belve, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2