Belve: gli ospiti della puntata di martedì 3 dicembre

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 3 dicembre 2024, in prima serata su Rai2, la seconda terza della nuova edizione di Belve condotta da Francesca Fagnani: gli ospiti del secondo appuntamento.

Questa sera, martedì 3 dicembre , alle 21.20 su Rai 2, torna l’attesissimo terzo appuntamento con Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Belve: gli ospiti della prima puntata, martedì 3 dicembre 2024

Gli ospiti della puntata sono Sonia Bruganelli, Elisabetta Canalis e Fabio Volo.

Saranno Sonia Bruganelli, Elisabetta Canalis e Fabio Volo a sedersi sullo sgabello di "Belve", il programma ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Rai - Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, in onda questa sera - martedì 3 dicembre - alle 21.20 su Rai2 e, successivamente, sempre disponibile on demand su RaiPlay.

L’ospite comico è Carlo Amleto, attore e musicista, uno dei fenomeni dell’ultimo anno.



Dopo le polemiche scoppiate per le sue parole su "Ballando con le stelle", Sonia Bruganelli si confesserà a Francesca Fagnani rivelando i retroscena sulla fine della relazione con Bonolis.

Elisabetta Canalis racconterà i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, le amicizie e gli amori, tra cui le sue storie più famose con Bobo Vieri e George Clooney.

Fabio Volo risponderà a chi lo ha criticato in passato e passerà in rassegna le tappe della sua carriera dalla “bolla di povertà” in adolescenza, fino al successo con 9 milioni di copie vendute nel mondo.

L’appuntamento con Belve è per questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2