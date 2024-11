Belve: gli ospiti della puntata di martedì 26 novembre

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 26 novembre 2024, in prima serata su Rai2, la seconda puntata della nuova edizione di Belve condotta da Francesca Fagnani: gli ospiti del secondo appuntamento.

Questa sera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20 su Rai 2, torna l'attesissimo secondo appuntamento con Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Belve: gli ospiti della prima puntata, martedì 26 novembre 2024

Gli ospiti della prima puntata sono Valeria Golino, Carmen Di Pietro e Gianmarco Tamberi

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, il format si è affermato come uno degli spazi televisivi più incisivi e apprezzati per la sua capacità di esplorare le sfumature più intime e controverse dei suoi ospiti.

Nella puntata di stasera, sul celebre sgabello di Belve si alterneranno personaggi di grande spessore e popolarità: l’attrice Valeria Golino, la showgirl Carmen Di Pietro e il campione olimpico Gianmarco Tamberi. A rendere l’appuntamento ancora più speciale sarà la presenza del duo comico Katia e Valeria, che regaleranno un momento di pura leggerezza e risate in un contesto spesso caratterizzato da emozioni intense e riflessioni profonde.

La serata si aprirà con un’intervista a Valeria Golino, un’icona del cinema italiano e internazionale. La sua conversazione con Francesca Fagnani promette di essere un viaggio tra momenti intensi, ricordi intimi e spunti di leggerezza, in perfetto equilibrio tra profondità e ironia. L’attrice, nota per il suo talento e la sua riservatezza, si metterà a nudo con una sincerità che saprà emozionare il pubblico.

A seguire, l’intervista a Carmen Di Pietro si preannuncia come un momento carico di sorprese, in cui lo scambio tra la conduttrice e la showgirl si muoverà abilmente tra toni divertiti e momenti di tensione. Con il suo stile inconfondibile, Di Pietro saprà conquistare il pubblico offrendo una visione inedita e curiosa della sua personalità, tra spontaneità e riflessione.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il colloquio con Gianmarco Tamberi, campione olimpico e figura di spicco dell’atletica italiana. L’intervista si prospetta come un dialogo intenso e coraggioso, in cui l’atleta non esiterà a parlare del rapporto complicato con il padre, una figura centrale nella sua vita personale e professionale. Tamberi affronterà anche il delicato tema del futuro, riflettendo su ciò che lo aspetta dopo il culmine della sua carriera sportiva, offrendo un ritratto umano e autentico di sé.

Belve conferma ancora una volta il suo ruolo di spazio privilegiato per dialoghi non convenzionali, dove i protagonisti si raccontano senza filtri, offrendo al pubblico storie e riflessioni capaci di intrattenere e far pensare.

L’appuntamento con Belve è per questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2