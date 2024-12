Belve: gli ospiti della puntata di martedì 10 dicembre

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 10 dicembre 2024, in prima serata su Rai2, la quarta puntata della nuova edizione di Belve condotta da Francesca Fagnani: gli ospiti del secondo appuntamento.

Questa sera, martedì 10 dicemnbre, alle 21.20 su Rai 2, torna l’attesissimo quarto appuntamento con Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Belve: gli ospiti della prima puntata, martedì 10 dicembre 2024

Gli ospiti della prima puntata sono Tina Cipollari, Elena Sofia Ricci e Valeria Bruni Tedeschi e nel corso della puntata andrà in onda in versione integrale l’intervista - mancata - a Teo Mammuccari.

Questa sera, la nuova puntata di Belve promette momenti intensi, carichi di emozioni e sorprese. Sarà trasmessa anche la tanto discussa "intervista incompiuta" a Teo Mammuccari, che aveva improvvisamente abbandonato lo studio durante la registrazione. Un gesto che ha generato polemiche e speculazioni, aggiungendo un alone di mistero alla sua partecipazione. La trasmissione offrirà l’intervista integrale per mostrare al pubblico quanto accaduto, facendo luce su un episodio che ha lasciato tutti senza parole.

Gli ospiti e le loro confessioni

Tina Cipollari, protagonista indiscussa di Uomini e Donne, porta in scena tutta la sua ironia tagliente. L'opinionista non si trattiene dal lanciare nuove frecciate alla sua storica rivale, Gemma Galgani, e si lascia andare a commenti pungenti che rivelano il suo lato più autentico. Ma non si ferma qui: Tina offre un ritratto più sfaccettato di sé, svelando episodi e pensieri che raramente condivide con il pubblico.

Elena Sofia Ricci, attrice amata e stimata, si apre in un'intervista profonda e toccante. Tra le sue confessioni spicca il ricordo di una terribile violenza subita all’età di soli 12 anni, un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. Elena racconta il suo percorso di elaborazione e la difficile decisione di non parlarne inizialmente con nessuno, dimostrando grande forza e coraggio nel condividere la sua esperienza.

Valeria Bruni Tedeschi, infine, regala un’intervista che oscilla tra il malinconico e il brillante. L'attrice si definisce "teneramente autodistruttiva e disattenta", descrivendo con una frase poetica il suo stato d’animo: "Sin da piccola mi sembra di avere un’angoscia allegra o un’allegria angosciata". Valeria, con la sua introspezione e il suo spirito unico, incanta il pubblico offrendo uno sguardo sincero e originale sulla sua complessità.

L’intervista a Teo Mammuccari, che ha lasciato lo studio prima della conclusione, rappresenta uno dei momenti più attesi della serata. Secondo indiscrezioni, il conduttore avrebbe avuto un disaccordo dietro le quinte che lo avrebbe spinto a un gesto clamoroso. Francesca Fagnani ha deciso di mandare in onda la versione completa dell’intervista per chiarire quanto accaduto e offrire trasparenza al pubblico.

L’appuntamento con Belve è per questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2