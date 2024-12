Belve: gli ospiti dell'ultima puntata di questa sera, martedì 17 dicembre

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 17 dicembre 2024, in prima serata su Rai2, la quinta e ultima puntata della nuova edizione di Belve condotta da Francesca Fagnani: gli ospiti di questa sera.

Ultima serata di grande intensità e spettacolo con Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna stasera, martedì 17 dicembre, in prima serata su Rai 2 per concludere una stagione di straordinario successo. Questa puntata promette emozioni, rivelazioni inedite e dialoghi senza filtri, con ospiti di grande calibro pronti a raccontarsi come mai prima.

Gli ospiti della puntata sono: Jovanotti,Taylor Mega, Vittorio Feltri

Tra i protagonisti più attesi, Lorenzo Jovanotti si lascia andare in un’intervista profonda e sincera, capace di alternare momenti di leggerezza a istanti di forte commozione. L’artista, amato per la sua energia e la sua originalità, si apre su temi che spaziano dalla sua ascesa musicale ai momenti più difficili della sua carriera e vita personale. "Le critiche? Non mi disturbavano, anzi mi caricavano", ha raccontato, rivelando un lato inedito di se stesso e della sua capacità di trasformare le sfide in opportunità. Un grande ritratto che unisce l’uomo e l’artista, passando attraverso i suoi trionfi, i sacrifici e le riflessioni che lo hanno accompagnato lungo il percorso.

Taylor Mega, seguitissima sui social con 1,5 milioni di follower, si racconta in un’intervista che non risparmia colpi di scena. L’influencer friulana non solo ripercorre i flirt che l’hanno resa protagonista del gossip italiano, ma si addentra anche nel botta e risposta con Francesca Fagnani sul celebre dissing con Tony Effe, regalando al pubblico momenti di pura provocazione. "Dovevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa", ammette la Mega, lasciando intendere che il suo racconto non si limita alla superficie, ma scava nei dettagli di relazioni e dinamiche mai completamente svelate prima. Non mancheranno le confessioni intime, tra luci e ombre, in un ritratto che alterna forza e fragilità, glamour e autenticità.

A chiudere il tris di ospiti, Vittorio Feltri si presenta stavolta nel ruolo di intervistato, regalando momenti di grande intensità e spunti di riflessione. Con il suo stile inconfondibile, Feltri si è raccontato senza censure, mescolando risposte pungenti e irriverenti con passaggi di straordinaria sincerità e intimità.

L’intervista si addentra nei momenti più difficili della sua vita personale e professionale, offrendo al pubblico un ritratto a tutto tondo di un personaggio complesso e spesso divisivo.

La puntata di questa sera chiude un’edizione di Belve che ha saputo conquistare il pubblico grazie a uno stile unico, capace di combinare domande incisive e atmosfere ricercate. La trasmissione, prodotta da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è il frutto di un lavoro corale, ideata da Francesca Fagnani e scritta insieme a Antonio Pascale, Giovanni Todescan, Andrea Punzo e Francesca Filiasi. La regia è affidata a Mauro Stancati.

L’appuntamento con Belve è per questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2