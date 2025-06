Belve Crime, Francesca Fagnani incontrerà Massimo Bossetti: ecco quando ci sarà la puntata

Anticipazioni TV

Francesca Fagnani si confronterà con Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambiraso, nella prossima puntata di Belve Crime, spinoff del celebre talk show di Rai2.

Dopo il successo della quinta stagione di "Belve", arriva lo spin-off "Belve Crime", ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai 2 e onm demand su RaiPlay.

Con interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera, "Belve Crime" è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese.

Tra gli ospiti della prima puntata Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’assise di Bergamo. Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente, concede un’inedita e lunga intervista. Un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette di Francesca Fagnani, per la prima volta Bossetti racconta a lungo e in modo dettagliato la sua vicenda.

L’intervista è stata realizzata nel carcere di Bollate (Milano). Le interviste agli altri ospiti della puntata di "Belve Crime" sono state invece realizzate in studio. Prima delle interviste di Francesca Fagnani, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’.

Il programma è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, ideato e condotto da Francesca Fagnani.