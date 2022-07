Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 26 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 luglio 2022 - Bill e Thomas continuano il loro battibecco e il Forrester è sempre più stupito e quasi spaventato, dalla cattiveria dello Spencer. Il magnate è felice per la morte di Vinny e non si sta facendo alcuno scrupolo di rivelarlo. Intanto allo chalet, Hope è in lacrime. Liam le ha appena rivelato di essere lui l'assassino di Vinny. Il ragazzo continua a raccontarle come sono andate davvero le cose quella notte in cui lui e suo padre hanno investito l'amico di Thomas, di come lui sia svenuto e di come si sia ritrovato in macchina – stavolta sul lato del passeggero – con Bill che aveva già insabbiato tutto. Come reagirà la Logan? Liam deciderà di correre o no alla polizia? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 luglio 2022.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 luglio 2022 - Genoveva Salmeron ha tranquillizzato Valeria, promettendole protezione dal Quesada e giurandole aiuto nella difficile impresa di rintracciare Rodrigo. A sorpresa la perfida Salmeron troverà una inaspettato alleato a sostenerla nella ricerca: Marcelo, il fidato servitore di casa Quesada, le giurerà fedeltà pronto a fare il doppio gioco con il suo Boss Aurelio. E' grazie a lui che la donna troverà nelle lettere rubate un'informazione importante per individuare il nascondiglio di Rodrigo Lluch. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 30 luglio 2022.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 luglio 2022 - gli ordini non arrivano in officina e così su proposta di Maria, Julia e i suoi ragazzi decidono di fare un video promozionale per attirare i clienti. Un'esperienza che lascerà Julia molto turbata, la poverina infatti, durante le riprese avrà un incidente e resterà in slip. Il video verrà comunque messo in rete facendo disperare la ragazza. Ancora una volta Tirso deporrà le armi e proverà a consolarla. Molto preoccupata, Carmen chiederà a Linda di parlare con Patricia: devono affrontare il problema il prima possibile. Patricia, furiosa con il compagno, ha un confronto durissimo!

Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 25 al 29 luglio 2022.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 26 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 25 luglio 2022 - Demir sta progettando un caseificio, e ne discute entusiasticamente con Cengaver. All'improvviso, però, il ragazzo riceve una telefonata che gli cambia immediatamente l'umore: dalla prigione di Istanbul lo avvisano che Yilmaz, dopo essere rimasto coinvolto in una rissa con gli altri detenuti e nonostante l'incendio, è vivo e sta bene: stato dimesso dall'ospedale e ricondotto in cella. Demir, allora, inizia a dedicarsi ad un altro progetto: insieme a Sait, sta pianificando l'uccisione del rivale in amore! Guai in vista per l'Akkaya... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 25 al 29 luglio 2022.