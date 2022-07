Beautiful Anticipazioni 26 luglio 2022: Liam confessa! Ecco come ha ucciso Vinny

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 26 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Liam, ormai completamente disarmato, confessa a Hope cosa sia davvero successo la notte della morte di Vinny e come suo padre Bill abbia insabbiato l'incidente.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 luglio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Bill e Thomas continuano il loro battibecco e il Forrester è sempre più stupito e quasi spaventato, dalla cattiveria dello Spencer. Il magnate è felice per la morte di Vinny e non si sta facendo alcuno scrupolo di rivelarlo. Intanto allo chalet, Hope è in lacrime. Liam le ha appena rivelato di essere lui l'assassino di Vinny. Il ragazzo continua a raccontarle come sono andate davvero le cose quella notte in cui lui e suo padre hanno investito l'amico di Thomas, di come lui sia svenuto e di come si sia ritrovato in macchina – stavolta sul lato del passeggero – con Bill che aveva già insabbiato tutto. Come reagirà la Logan? Liam deciderà di correre o no alla polizia?

Anticipazioni Beautiful: Thomas spaventato da Bill

L'incontro alla Spencer Publications ha assunto dei toni molto accesi. Bill non si è fatto alcuno scrupolo di rivelare di essere molto contento che Vinny – un criminale – sia morto e che abbia pagato per tutto quello che ha fatto alla sua famiglia. Thomas ha cominciato a sospettare che lo Spencer nasconda qualcosa e che sia in qualche modo collegato con la morte del suo amico. Il figlio di Ridge non sa come, ma il magnate deve averne combinata una delle sue. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il loro scontro continuerà a tenere banco sino a quando qualcuno non busserà alla porta dell'ufficio di Bill, molto preoccupato per quello che vi sta succedendo.

Liam confessa a Hope di aver ucciso Vinny in Beautiful Anticipazioni 26 luglio 2022

Hope ha costretto Liam a parlare. Ormai certa che suo marito nascondesse qualcosa, la Logan ha voluto che il ragazzo le dicesse per filo e per segno cosa lo turba in questi ultimi giorni. Lo Spencer ha ceduto. Il giovane non riesce – e si era capito sin dall'inizio – a dimenticare quello che lui e suo padre hanno fatto e i sensi di colpa lo stanno distruggendo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che continuerà a raccontare tutto a sua moglie. Le dirà di come lui abbia investito Vinny, di come abbia cercato di rianimarlo e di come, disperato, sia svenuto. Liam le rivelerà di essersi svegliato in macchina, con Bill alla guida e già lontano dal luogo del delitto e di come il magnate lo abbia “costretto” al silenzio, cercando di convincerlo a non farne parola con nessuno per non perdere la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Liam vuole correre alla polizia

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Liam non potrà sopportare il peso delle sue colpe e vedere Hope così delusa sarà il colpo di grazia. La Logan, in realtà, sarà convinta che suo marito sia diventato una vittima di Bill. La ragazza si dirà sicura che l'aver investito Vinny sia stato solo un incidente e se non fosse svenuto, suo marito avrebbe sicuramente aiutato il ragazzo. La colpa è quindi di suo padre, l'unico vero “mostro” di questa situazione. Liam non sarà però del tutto convinto di risultare innocente agli occhi della polizia. Tutti sanno che lui e l'amico di Thomas avevano un conto in sospeso e questo avrà sicuramente un peso. Il giovane è però deciso ad affrontare qualunque conseguenza. Andrà a costituirsi e lo farà presto. Questo incubo deve finire!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.