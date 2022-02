Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 21 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 Febbraio 2022 - stesso inganno a casa Forrester: il povero Finn, ignaro di tutto, è molto felice di aver aiutato Thomas e rivela a Steffy di essere sicuro che, d'ora in avanti, il ragazzo non darà più alcun problema a Hope e Liam. Steffy, colpita dal buon cuore del suo dottore, si lascerà andare con lui e, dopo aver fatto l'amore, gli dirà di essere pronta a diventare ufficialmente la sua compagna. Il senso di colpa non sembra frenare la Forrester, al contrario di Liam, lei accetta di vivere nella menzogna! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 Febbraio 2022 - vedremo Felipe giungere finalmente in Austria da Tano. L'Alvarez Hermoso, felice di essersi allontanato dalla pericolosa moglie, tira un sospiro di sollievo, ignaro del piano della donna. Genoveva ha fatto seguire il marito e l'informazione del suo arrivo è appena ritornata al mittente. E' soddisfatta e pronta a passare alla prossima mossa. Quale sarà il suo scopo? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 21 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 21 Febbraio 2022 - durante la festa di nozze, Pina riesce a spiegare a Kerem la natura del loro malinteso e il ragazzo spera di avere ancora una possibilità per conquistarla. Mentre Piril è costretta a mentire per non rovinare i festeggiamenti, Eda e Serkan scelgono l’Italia come meta per la loro luna di miele. Peccato la fuga romantica sia rovinata dalle false notizie messe in circolazione dalla perfida Deniz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

