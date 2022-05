Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 9 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 9 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 maggio 2022 - mentre Zoe vive un momento difficile e una profonda infelicità, sua sorella Paris si sta godendo un nuovo amore, un nuovo lavoro e una nuova vita. L'ennesimo No di Carter ha gettato ovviamente Zoe nel più totale sconforto ma anche animato in lei grande rabbia. Nel mirino c'è sempre sua sorella Paris, è a lei infatti che Zoe imputa tutte le colpe del fallimento della sua relazione. La minore della Buckingham sta vivendo la vita che Zoe ha sempre desiderato e questo la divora! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 maggio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 maggio 2022 - le cose per Alodia sono destinate a peggiorare, la poverina, dopo essere stata sedotta e abbandonata dal bel Ignacio, sarà costretta a fare i conti con un dubbio atroce: potrebbe essere rimasta incinta. La ragazza si è concessa per la prima volta proprio all'aspirante dottore, ovviamente inesperta si è fidata di lui, ma ora teme che il Signorino non abbia preso le giuste precauzioni. Intimorita per la sua presunta condizione, la ragazza correrà da Ignacio in cerca di spiegazioni, lui però, senza darle alcun peso negherà la possibilità di averla messa incinta! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 maggio 2022

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 9 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 9 maggio 2022 - la moglie di Korhan ha provato ad accudire il bambino apparso dal nulla in casa Korludag, ma ha ampiamente dimostrato di non esserne in grado. Suhan, allora, ha chiesto al Korludag senior di rintracciare la madre biologica del neonato, di cui, senza ombra di dubbio, lui aveva bisogno. Per tale ragione, nel momento in cui è emerso che la donna in questione fosse Hulya, lo spietato proprietario terriero ha deciso di ospitarla nella sua dimora. Cahide, a questo punto, si è rivolta come un'anima in pena al marito, supplicando di accoglierla nella sua nuova casa: lei non si sente più al sicuro alla tenuta, adesso che Tahsin ha aperto le porte all'ex prostituta, affinché accudisca al meglio il piccolo Zafer... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 9 al 13 maggio 2021.