Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 2 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 2 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 maggio 2022 - Flo, grazie all'aiuto di Katie e alla clemenza dimostrata da Brooke e Donna, è riuscita finalmente ad ottenere il perdono e a riconquistare un posto in famiglia. Il merito è anche di Wyatt che, profondamente innamorato della sua donna si è impegnato molto per cambiare le cose. Ma le sorprese per la giovane Fulton non sono certo finite, per celebrare la ritrovata serenità e il ritorno in famiglia, la Logan junior le proporrà di entrare a fare parte della squadra Forrester facendola assumere alla Fondazione. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 maggio 2022 - Antonito, deciso a scoprire tutti i dettagli della imminente manifestazione, tenterà di ottenere informazioni dal giovane avvocato, purtroppo invano. Miguel infatti, resterà muto come un pesce. A conoscenza delle posizioni estremiste tenuta finora dal Palacios, l'avvocato si rifiuterà di spifferare quanto rivelato da Alberto nel più totale riserbo. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 2 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 2 maggio 2022 - Korhan ha provato a riconciliarsi con lo spietato genitore, però non ha avuto successo, anzi: Tahsin ci ha tenuto a fargli sapere che continua a considerarlo un buono a nulla, dal momento che non è stato neanche capace di togliersi la vita. Il marito di Cahide, allora, ha messo un punto definitivo al suo rapporto con l'uomo, e si è alleato con l'ex cognato. Cesur, ovviamente, è contento di poter contare sul Korludag junior, un complice prezioso nella sua battaglia personale contro il Korludag senior. Quest'ultimo, sentendosi con le spalle al muro, propone a Bulent di mettere su una nuova azienda, insieme. In cambio, però, lui dovrà fargli un favore: sorvegliare i suoi due nemici, l'Alemdaroglu ed il primogenito! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

