Beautiful: Thomas Forrester è davvero cambiato? Ecco cosa ne pensiamo

Beautiful è da sempre la Soap di Canale5 fucina di colpi di scena. Personaggi cattivi che si trasformano in buoni e personaggi buoni che perdono la testa e diventano dei veri criminali. Thomas Forrester è da sempre appartenuto a entrambe le categorie ma ora pare essere diventato una persona diverso. Sarà davvero cambiato?

Thomas Forrester è davvero cambiato? Nelle puntate di Beautiful in onda in queste settimane su Canale5, stiamo assistendo a cambiamento radicale da parte del figlio di Ridge. Il ragazzo non ha solo preso sul serio il suo ruolo di salvatore della Hope for the Future ma si sta impegnando per essere un buon padre e un valido supporto per Hope, senza tornare a essere ossessionato da lei. Ma tutto questo sarà vero oppure sotto sotto si nasconderà qualcosa? Ecco che idea ci siamo fatti.

Beautiful: Thomas ha cambiato vita… e stavolta sembra vero!

Le puntate di Beautiful in onda su Canale5 ci hanno fatto capire che Thomas potrebbe non essere più la minaccia che era. Hope è colpita dal suo cambiamento e a onor del vero lo sono tutti, persino Brooke. La Logan senior ha ancora qualche remora nei confronti del suo figliastro, che ha più volte messo in pericolo la sua vita e la sua relazione con Ridge, nel tentativo di distruggere lei e di aiutare la sua famiglia. Ma ora pare tutto diverso. Lo stilista ha giurato a tutti di essere diventato una persona migliore, di aver capito di aver sbagliato e di non voler più deludere nessuno. E a fargli capire che era necessario un cambiamento radicale – che pare proprio vero – è sicuramente stato il voltafaccia di sua sorella e di suo padre che, di comune accordo, hanno deciso di cacciarlo dall’azienda di famiglia.

Beautiful: Thomas non è più disposto a perdere tutto

La scelta di Steffy e Ridge di cacciare Thomas dalla Forrester è secondo noi l’evento che più ha scosso Thomas. Il Forrester si è trovato davvero senza terra sotto i piedi e ha perso, a causa dei suoi comportamenti, sia l’appoggio di sua sorella che quello di suo padre. Ma ha soprattutto perso l’azienda di famiglia, per cui si è sempre impegnato. La lezione inferta al Forrester è stata talmente tanto dura da svegliarlo dal preoccupante incanto che ha sempre avuto per Hope e a lo ha spinto a combattere, stavolta seriamente e con buoni risultati, contro le sue ossessioni, quella per la Logan compresa. Thomas ha dimostrato di poter essere un uomo diverso, più assennato e un grande lavoratore. E secondo noi stavolta la cosa durerà.

Beautiful: Thomas vittima della sua famiglia

Vi anticipiamo che nelle prossime puntate di Beautiful chi perderà il controllo della situazione non sarà Thomas ma Hope. Sarà lei a farsi avanti con il Forrester, per cui ha cominciato a provare una strana e pericolosa attrazione. Il figlio di Ridge continuerà a comportarsi in modo corretto e a non voler creare ulteriori danni né alla Logan né alla sua famiglia. Il giovane ha capito la lezione e proseguirà in questo modo per diverso tempo. Se avete letto le nostre anticipazioni americane saprete già che lo stilista ha lasciato la città dopo il rifiuto della sua collega di sposarlo e ha trovato la felicità tra le braccia di Paris a Parigi e pare quindi aver trovato quell’equilibrio che cercava da sempre, amato da una compagna devota e da suo figlio.

Thomas, secondo noi, ha sempre e solo avuto bisogno di questo e nessuno – nemmeno Caroline – è stato in grado di dargli. Ma la colpa di tutto questo trambusto non è certamente sua. Forse più di tutti, essendo il primogenito, ha sofferto per la fine del matrimonio tra i suoi genitori e per l’arrivo di Brooke, al tempo decisa a prendersi Ridge a ogni costo e senza rispettare nemmeno i suoi figli. E con un padre che ancora ora non riesce a decidersi tra le due donne della sua vita, una madre più assente che presente e con una matrigna che proprio non lo sopporta, forse non ci dovremmo stupire che Thomas sia cresciuto con qualche trauma e siamo contenti di vederlo finalmente di nuovo in carreggiata. Siamo solo preoccupati che la faccenda della morte di Emma Barber venga presto di nuovo alla luce e riporti Thomas a fare i conti con una verità a lungo nascosta, che potrebbe distruggere tutte le sue conquiste.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.