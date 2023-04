Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 17 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 17 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 aprile 2023 - Steffy e Thomas racconteranno tutto a Taylor. I due ragazzi – avuta certezza che Deacon ha passato la notte con Brooke – non esiteranno a rivelare questa novità alla loro mamma. I due ragazzi saranno entusiasti di poter dare questa notizia alla Hayes e saranno convinti che, da questo momento in poi, le speranze di poter riunire la loro famiglia, duplicheranno. Intanto Carter, dopo essere stato minacciato da Grace e aver riflettuto attentamente sul da farsi, deciderà di chiudere con Paris. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 17 aprile 2023 - Fekeli stava per sposare Hunkar, ma la Altun, con la sua scottante rivelazione, lo ha spinto a fare un passo indietro. L'ex sarta, infatti, gli ha raccontato per filo e per segno in che modo la signora l'ha separata da Yilmaz. Così, per rispetto nei confronti di quest'ultimo, l'uomo ha rotto il fidanzamento. Ora, Fekeli giura all'Akkaya che presto riprenderanno la loro guerra contro gli Yaman: avrà la sua vendetta. Intanto, Hunkar sta tentando di riallacciare i rapporti con il figlio, che, però, sentendola parlare delle malafatte del defunto padre, ancora dubita di lei... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 17 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 17 aprile​ 2023 - Tirso e Olga da giorni combattono con Mario, i due infatti sperano che l'uomo si convinca a non denunciare Erik per quanto accaduto al suo amato giradischi. Alla fine i tre trovano finalmente un accordo ma a Erik toccherà accettarne i termini e stare alle regole del testardo Mario. Erik ci riflette molto ma alla fine acconsente a porgere le sue scuse a Mario e accetta di risarcirlo per aver rotto il suo giradischi. Ma quella che si sperava essere una svolta positiva nel rapporto tra Erik e Mario si trasforma presto in un ennesimo conflitto tra i due. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

