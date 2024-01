Beautiful: Taylor e Ridge presto sposi... di nuovo. Ecco quante volte si sono sposati

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale5, vedremo i preparativi per le nuove nozze di Ridge e Taylor. I due saranno pronti a diventare marito e moglie per l'ennesima volta. Ma quante volte si sono sposati? Scopriamolo insieme.

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda questa settimana – precisamente da oggi 29 gennaio a sabato 3 febbraio 2024 – Ridge prenderà una decisione sconvolgente. Il Forrester, convinto che Brooke lo abbia tradito e che gli stia mentendo, raggiungerà Taylor ad Aspen e le dichiarerà il suo amore. Negli episodi che seguiranno, lo stilista farà molto di più e chiederà alla sua ex di diventare di nuovo sua moglie e di celebrare il loro matrimonio numero… già che numero? Quante volte si sono sposati Taylor e Ridge? Scopriamolo insieme ma prima vi diamo un piccolo spoiler: il numero dei loro matrimonio è decisamente inferiore a quelli con Brooke!

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge presto di nuovo sposi

Ridge non riuscirà a mandare giù il fatto che Brooke non gli abbia detto in faccia di aver chiamato i servizi sociali. Lo stilista era disposto a perdonarla ma solo se lei gli avesse raccontato tutta la verità, senza che fosse lui a dovergliela cavare con le pinze. Lo stilista non accetterà di intavolare lui il discorso con la moglie e prenderà il suo silenzio come la volontà di girargli le spalle. Deluso, amareggiato e convinto di non potersi più fidare di lei, Ridge correrà ad Aspen dall’altra donna della sua vita, a cui dirà di amarla e con cui si preparerà a un nuovo matrimonio.

Beautiful: ecco quante volte Taylor e Ridge si sono sposati

Il matrimonio che Taylor e Ridge si prepareranno a celebrare sarà il numero 3. I due si sono sposati due volte. La prima in giovane età, dopo la morte di Caroline Spencer, prima moglie dello stilista. Allora la dottoressa Hayes era giovanissima e totalmente estranea alle dinamiche triangolari che ci sarebbero poi state tra lei, Ridge e Brooke. In effetti il primo matrimonio nasce proprio da una ripicca di Ridge verso Brooke, allora sposata con Eric ma con la quale c’era già stato del tenero e pure una gravidanza sospetta. La Logan, proprio in quel periodo, era rimasta incinta di Bridget.

Il primo matrimonio finisce con la prima morte di Taylor. La Hayes in questi anni ci ha abituato a morire e resuscitare all’improvviso. Ridge, credendo di essere vedovo, sposa Brooke ma al ritorno della legittima moglie, i due devono lasciarsi. Taylor però capisce ben presto che nel cuore del consorte c’è la bionda e decide di sciogliere i voti.

Il secondo matrimonio tra Taylor e Ridge viene celebrato quando Ridge scopre che Brooke era al corrente che il figlio dato alla luce dalla Hayes, dopo il suo ritorno dall’oltretomba, è suo. Deluso dal fatto che la Logan non gli abbia rivelato che Thomas è suo e non di Thorne, lo stilista perde fiducia e torna dalla sua seconda moglie – dopo Caroline ovviamente. I due passano anni insieme e danno alla luce le gemelle Stephanie (Steffy) e Phoebe. Dopo diversi fraintendimenti ma anche tradimenti, i due vengono separati da Sheila, che spara – in realtà voleva colpire Brooke – alla dottoressa, uccidendola una seconda volta.

Beautiful: due matrimoni e nozze mancate per la coppia Taylor e Ridge

I matrimoni di Ridge e Taylor sono stati ufficialmente due ma ci sono state anche nozze mancate. Il numero dei matrimoni non celebrati per un soffio supera quello delle unioni ufficiali. L’elenco comincia con il matrimonio o meglio rinnovo dei voti, che Ridge e Taylor avevano intenzione di celebrare dopo la prima resurrezione della Hayes. Lo stilista si rese conto, prima di passare all’azione, di volere Brooke e cercò di raggiungerla sulla nave dove lei stava per sposare Grant.

Dopo la seconda resurrezione di Taylor, lei e Ridge decidono di rinnovare i loro voti ma dietro a questa decisione c’è lo zampino di Stephanie che, per convincerli a farlo, finge un infarto. Scoperto l’inganno i due non decidono di lasciarsi definitivamente. Si lasceranno solo dopo che Taylor gli rivelerà di averlo tradito, anni prima.

Taylor e Ridge tornano sull’altare, e stanno proprio per sposarsi di nuovo, quando Ridge – dopo un periodo di abusi di psicofarmaci, usati per dimenticare i problemi della sua vita, tra i quali la scoperta di essere figlio di Massimo – decide di riprovarci con la Hayes. Le nozze avrebbero dovuto essere celebrate a Malibù ma Brooke riesce a fermarle, presentandosi alla cerimonia in groppa a un cavallo.

Ridge e Taylor rimangono separati per tanti anni fino a quando Brooke non viene accusata di aver abusato di Thomas. I due erano finiti su un’isola deserta a causa di un incidente aereo e, inebriati dal succo di alcune bacche allucinogene, avevano finito per fare l’amore. Prima che si scopra la verità, ovvero che tra loro non è successo proprio nulla e che tutto era frutto delle allucinazioni, Ridge si convincerà che la sua attuale moglie – Brooke – lo abbia tradito con suo figlio. Questa sicurezza lo porterà a chiedere a Taylor di posarlo. Ma la realtà viene presto alla luce ed è un nuovo nulla di fatto tra la Hayes e il Forrester.

E arriviamo al nuovo tentativo di matrimonio, quello che vedremo nei prossimi episodi di febbraio 2024. Sì tentativo perché, ve lo anticipiamo, le nozze non verranno celebrate. Taylor si illuderà di aver finalmente vinto la sua battaglia con Brooke e di avere tutto per sé il cuore del Forrester ma quando Steffy rivelerà di aver saputo da Douglas che la Logan non ha chiamato i servizi sociali e che è stata invece incastrata da Thomas, lo stilista sceglierà di non continuare la cerimonia e di correre invece a scusarsi con la bionda.

Attenzione però al risvolto che ci sarà proprio in quel momento. Brooke infatti, questa volta, non aspetterà il suo maritino a braccia aperte…

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.