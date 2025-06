Beautiful: Steffy si confessa, Jacqueline MacInnes Wood racconta il dramma dietro il suo successo

Anticipazioni TV

Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy Forrester, racconta i suoi inizi nella Soap Beautiful e rivela di aver avuto diversi problemi di salute.

Il successo ha il suo prezzo e lo sa bene Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy Forrester. L’attrice di Beautiful si è confessata in una recente intervista e ha raccontato le difficoltà incontrate nel primo anno di lavoro nella Soap, che l’hanno portata ad avere dei problemi di salute. L’artista, ora incinta del suo quinto figlio, ha sottolineato l’importanza di saper gestire lo stress psicofisico-fisico in un ambiente così impegnativo come quello delle Soap Opera e ha rivelato di averlo capito dopo un episodio poco piacevole, avvenuto nel 2008.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood racconta i suoi primi difficili anni nella Soap

Era il 2008 quando Jacqueline MacInnes Wood comincia a lavorare nel ruolo di Steffy Forrester. L’attrice, classe 1987, calca la prima volta il palcoscenico della Soap all’età di 21 anni, con un personaggio destinato a diventare molto importante nelle trame. Steffy è uno dei cardini portanti di Beautiful e lo sta diventando sempre di più nel corso degli anni. Tutto merito della bravura della Wood ma anche dei suoi sacrifici. L’artista ha raccontato – in una recente intervista a un sito americano dedicato alle Soap - dei suoi inizi particolarmente difficili, dove – ancora giovanissima e inesperta – si è trovata a gestire lunghi turni lavorativi, che l’hanno costretta sul set senza pause. Questo l’ha portata a vivere un vero e proprio dramma personale, che ha però saputo risolvere velocemente e con un grandissimo risultato, di cui sta godendo i frutti ora.

Jacqueline MacInnes Wood racconta i suoi problemi di salute nei primi anni di lavoro in Beautiful

Il mondo delle Soap è molto duro per gli addetti ai lavori. Trattandosi di quotidianità, gli attori sono costretti a ritmi di lavoro serrati e giornalieri, che a volte si traducono in giornate totalmente dedicate alle proprie scene. Jacqueline MacInnes Wood ne sa qualcosa. Il ruolo di Steffy, che lei ha cominciato a interpretare nel 2008, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e questo ha comportato un impegno sempre più assiduo della Wood sul set.

Nel suo primo anno di lavoro, l’inesperta o meglio la non abituata Jacqueline ha finito per tirare un po’ troppo la corda. L’attrice ha rivelato di aver bevuto ripetutamente energy drink per tenersi attiva ma anche di aver modificato completamente la sua vita in base alle esigenze del set ma di avere, così facendo, rischiato di andare in burnout. Ha infatti confessato di aver cominciato ad avere problemi alla pelle, di essere ricorsa immediatamente all’aiuto dei medici e di aver scoperto che nessuna medicina poteva risolvere completamente il suo fastidio se non avesse rallentato o meglio trovato un equilibrio tra la sua carriera e la sua vita personale.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood dal dramma alla rinascita

Sono orami 17 anni che Jacqueline MacInnes Wood interpreta Steffy e il suo personaggio non ha mai smesso di essere al centro delle trame di Beautiful. L’attrice ha però cambiato atteggiamento nei confronti del suo sacrificio per la Soap. L’artista, ormai veterana di questo mondo, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio personale e trovare il suo personale equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Memore della brutta esperienza avuta nel primo anno, la Wood ha cominciato a curarsi di più e questo le ha permesso non solo di mettere su una numerosa famiglia – aspetta il suo quinto figlio ma anche di godere della bellezza della sua casa e della meravigliosa natura che la circonda. Per sostenere la necessità di prendersi il proprio spazio e per riconquistare quei momenti di vita lenta, Jacqueline si dedica alla sua newsletter – che si può trovare sul suo profilo instagram – in cui racconta della sua quotidianità e infonde consigli di benessere ai fan che la seguono.

Dopo il dramma, l’interprete di Steffy è diventata molto più consapevole di prima ed è cresciuta come persona così come è diventato più importante il suo personaggio, che sia nelle puntate italiane che in quelle americane – di cui potete leggere la nostra guida completa – sta affrontando delle situazioni pericolose, che potrebbero scoppiare da un momento all’altro.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.