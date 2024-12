Beautiful Puntate Americane: Eric Forrester è la vera vittima del tradimento di Carter e Hope ma nessuno sembra accorgersene

Anticipazioni TV

Eric è la vera vittima del tradimento di Carter e Hope. Nelle puntate americane di Beautiful nessuno sembra però accorgersi di quanto stia soffrendo il Forrester senior. Possibile che stia succedendo questo nella Soap di Canale5?

Quello che sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful è di una gravità inattesa e molto preoccupante. A essere colpito da tutto il caos che è scoppiato prima di Natale, è soprattutto Eric, che però non sembra essere preso così tanto in considerazione. È lui la persona che sta perdendo più di tutti, visto che a non essere più gestita dalla sua famiglia, è l’azienda che lui stesso ha creato, insieme a sua moglie Stephanie.

Nonostante tutti i problemi, Eric ha sempre combattuto affinché la sua azienda fosse gestita da qualcuno della sua famiglia e ha dimostrato di tenerci tantissimo anche durante la sua malattia, che in Italia deve ancora essere diagnosticata ma che negli Stati Uniti è per fortuna un evento del passato.

Beautiful: Carter e Hope hanno tradito soprattutto Eric

Eric ha sempre avuto un affetto incredibile per Brooke sia perché madre di alcuni dei suoi figli sia perché il grande amore di suo figlio Ridge. Il Forrester ha protetto la Logan persino da Stephanie e per quanto sia affezionato a Taylor, le ha sempre preferito la bionda. Il tradimento di Hope e Carter, che hanno preso in mano l’azienda dei Forrester, ha quindi colpito specialmente lui. L’azienda porta il suo cognome e lui l’ha creata insieme a sua moglie, impegnandosi anima e corpo per lei e continuando a lavorare incessantemente, anche se dietro le quinte.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric sconvolto dal tradimento di Carter, Hope e Brooke

Eric ha cercato di riportare la pace tra Steffy e Hope più di una volta. Il Forrester ha tentato di convincere la nipote a non cancellare la Hope for The Future e ha pure mantenuto una posizione neutrale quando Steffy ha accusato la sua sorellastra di aver cercato di sedurre Finn, episodio poi rivelatosi un malinteso. Ma non ha certo potuto rimanere senza dire nulla quando ha scoperto il tradimento di Carter, Hope e Brooke, capaci di mettere le mani sulla direzione della sua azienda, senza preoccuparsi di nulla. A fargli male sono stati soprattutto il Walton e la Logan senior e visto i trascorsi con l’affascinante avvocato – perdonato nonostante abbia avuto una relazione con Quinn – e con la sua ex moglie, si sarebbe aspettato una maggiore lealtà.

Beautiful: Nessuno si preoccupa di Eric!

Con Brooke nuova CEO della Forrester – nonostante si tratti di una strategia - e con Carter e Hope scatenati, Steffy e Ridge sono sul piede di guerra. I due si sentono feriti nell’orgoglio e pensano di dover dichiarare guerra alle Logan, il prima possibile. Nessuno dei due riesce però a focalizzarsi su sulla soffrerenza di Eric in questo momento. Indubbiamente il Forrester senior non è più alla direzione dell’azienda da tempo ma questa rimane sempre la maison che ha fondato lui. Ci saremmo quindi aspettati un maggior riguardo nei suoi confronti o almeno qualcuno che avesse cercato di stargli vicino, mettendo da parte il proprio orgoglio.

Chissà se anche in questa occasione l’unica persona in grado di capirlo veramente sarà Donna o Bridget, la figlia che più di tutte è sensibile all’esigenza di suo padre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.