Beautiful, non va in onda il 25 dicembre 2023: ecco cosa ci sarà al posto della Soap e quando tornerà su Canale5

Il 25 dicembre 2023 salta l'appuntamento con Beautiful. La Soap va in pausa natalizia. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà su Canale5.

Salta l'appuntamento con Beautiful. La Soap non andrà in onda il 25 dicembre 2023 e si prenderà una piccola pausa natalizia.

Beautiful: La Soap non va in onda il 24 dicembre 2023

Beautiful si prende una piccola pausa natalizia. La Soap non andrà in onda il 25 dicembre 2023 ma recupererà il suo appuntamento tra qualche ora. Le vicende di casa Forrester ci faranno compagnia eccezionalmente di domenica, oggi 24 dicembre 2023. Lo stop natalizio non durerà molto. Dovremo fare a meno del nostro appuntamento post pranzo solo per due giorni. Non ci sarà infatti non solo il 25 dicembre 2023 ma anche il 26 dicembre 2023 e tornerà regolarmente mercoledì 27 dicembre 2023. Al suo posto, nel palinsesto di Canale5, ci saranno quattro Film di Natale. Lunedì andranno in onda - dalle 13.45 in poi – La Magia del Natale e Un Natale da Corgi. Martedì invece saranno trasmessi Christmas Wedding Runaway e A Merry Christmas Match.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 24 dicembre 2023

Beautiful si fermerà per due giorni ovvero per il giorno di Natale e di Santo Stefano. La Soap recupererà un episodio, andando in onda oggi, 24 dicembre 2023. Nell’episodio che vedremo su Canale5 alle ore 14.00, Steffy e Thomas continueranno a insistere con i loro genitori, affinché i due si avvicinino l’uno con l’altro. I due ragazzi sono convinti che Taylor e Ridge si amino ancora e che il bacio a Montecarlo non sia un fatto isolato e abbia significato qualcosa. Intanto Hope, preoccupata, cercherà di dare conforto a sua madre, che sa di dover affilare le armi contro le Forrester, ora più che mai.

Beautiful Anticipazioni: la Soap torna mercoledì 27 dicembre 2023

Come vi abbiamo anticipato, Beautiful tornerà a farci compagnia mercoledì 27 dicembre 2023. Riprenderemo quindi subito a seguire le vicende dei Forrester e vedremo come Ridge sia davvero molto confuso. Lo stilista si lascerà andare a una confessione molto importante a Taylor mentre Brooke cercherà di non perdere il controllo della situazione. Hope deciderà di darle una mano e affronterà Steffy e Thomas e dirà che non se ne starà con le mani in mano e non permetterà che la sua mamma soffra a causa loro e della Hayes.

