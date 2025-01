Beautiful: Liam alla riconquista di Steffy ma non è un po' troppo tardi per cercare di rimediare ai suoi errori?

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5, Liam ha finalmente ammesso di amare ancora Steffy e di volerla di nuovo accanto a sé. Lo Spencer lo confesserà a tutti e con la scusa che Finn sembra essere ormai fuori gioco, partirà di nuovo all'attacco. Ma non è un po' troppo tardi. Non avrebbe dovuto capirlo prima?

Liam è tornato all’attacco e continuerà a puntare alla riconquista di Steffy. Nelle puntate di Beautiful andate in onda nei giorni scorsi, lo Spencer ha rivelato a suo fratello di amare ancora la sua ex moglie e nei prossimi episodi della Soap, il figlio di Bill lo dirà chiaramente anche a Finn, Steffy stessa e persino a Ridge. Ma non vi sembra che Liam abbia capito un po’ troppo tardi di non essere mai stato sinceramente ed esclusivamente innamorato di Hope e per cercare di rimediare agli errori?

Beautiful: Liam ha sbagliato tanto con Steffy

Ammettiamo sin da subito di non essere stati mai grandi fan di Liam e di aver sempre considerato lo Spencer una copia imperfetta di Ridge, sempre in bilico tra Steffy e Hope. Abbiamo però trovato pace nel vederlo accanto a Hope, sereno, tranquillo e buono ma soprattutto siamo stati contenti di conoscere Finn, che ha saputo dare la tranquillità alla Forrester, almeno sino a ora. Nella nostra mente è ancora impresso il fatto che Liam abbia divorziato da Steffy ancora prima che la loro figlia Kelly pronunciasse le sue prime parole e questo sia per il tradimento della ragazza con Bill – che avrebbe potuto essere il padre della piccola – sia per via della presenza sempre costante di Hope.

Liam ha abbandonato Steffy a crescere sua figlia da sola per poi tornale accanto quando la ragazza ha scoperto che la sua figlia adottiva Phoebe era in realtà Beth. Bene, proprio in quel momento, quando sua moglie Hope continuava a tormentarlo non capendo il dolore della sorellastra, il rampollo di casa Spencer secondo noi avrebbe dovuto tornare indietro sui suoi passi e capire i suoi veri sentimenti.

Beautiful: Liam si sveglia dall’incanto di Hope

Liam ha dovuto allontanarsi da Steffy velocemente per impedire che Hope se la prendesse con lui e il loro matrimonio non ha subito ulteriori colpi sino alla crisi della Hope for The Future e l’attrazione della Logan per il Forrester. Lo abbiamo detto altre volte, per noi se Liam avesse supportato sua moglie nel momento in cui ha creduto di perdere tutta la sua collezione, probabilmente lei non si sarebbe interessata a Thomas e non avrebbe trovato in lui un sostegno ma soprattutto non avrebbe cominciato a provare dell’attrazione per lei. Ci dà l’impressione che lo Spencer abbia voluto un po’ farla pagare alla consorte, mettendole i bastoni tra le ruote nella gestione della custodia di Douglas e cercando di allontanarla da Thomas, pur sempre il padre del bambino.

Insomma i due si sono fatti del male a vicenda più volte e i fantasmi dei fratelli Forrester sono stati sempre accanto alla coppia, sino a farla scoppiare. Liam si è risvegliato dall’incanto di Hope così come lei si è svegliata da quello dello Spencer. Ed è là che è arrivato il bacio a Steffy a Roma - e poi a Los Angeles - e il totale risveglio dell’amore per la figlia di Ridge. E lo ripetiamo: non è un po’ troppo comodo accorgersene ora?

Beautiful: Liam ama ancora Steffy… ma non è un po’ troppo tardi per capirlo?

Liam ha capito di essere ancora innamorato di Steffy un po’ troppo tardi, almeno per noi. Lo Spencer ci sembra se la sia presa proprio comoda e abbia deciso di fare ammenda dei suoi errori, dopo aver ricevuto – per la prima volta – pan per focaccia da Hope. Sì perché il ragazzo ha immediatamente fatto le valigie e chiesto il divorzio, senza dare alla Logan il tempo di spiegarsi. Un atteggiamento piuttosto disdicevole, visto tutte le volte in cui sua moglie ha ascoltato le sue di scuse. Ma non è solo questo che ci è parso assurdo. Pensiamo infatti che la cosa più assurda capitata sia il fatto che il figlio di Bill abbia compreso solo ora o meglio ammesso di essere sempre stato legato (innamorato) di Steffy e abbia approfittato delle défaillance di Finn per tornare all'attacco.

E ne approfitterà ancora di più. Liam gelerà Finn rivelandogli di amare Steffy e arriverà persino a giurare a se stesso di riconquistare il cuore della Forrester. Insomma Liam tornerà alla carica per risposare Steffy e diventarne di nuovo il braccio destro. Ma capire prima di volere tutto questo ed evitare che due donne e quattro bambini soffrissero, non era meglio? Sappiamo che si tratta di una Soap e che ovviamente fa tutto parte di una trama per tenerci sulle spine ma affezionati tanto affezionati a Beautiful da prendercela, a volte, davvero a cuore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.