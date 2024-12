Beautiful in Pausa per Santo Stefano: La Soap di Canale5 non va in onda il 26 dicembre 2024. Ecco cosa ci sarà al suo posto

Anticipazioni TV

Nuovo stop per Beautiful. La Soap, che nella settimana di Natale 2024 sta andando in onda in replica, si prende una pausa anche per Santo Stefano. Ecco cosa ci sarà al suo posto su Canale5.

Beautiful non va in onda il 25 dicembre 2024 ma neanche il 26 dicembre 2024. Le avventure dei Forrester vanno in pausa e riprenderanno regolarmente, con le repliche, dal 27 dicembre 2024. Ma scopriamo insieme cosa ci sarà al posto dell’appuntamento pomeridiano con la Forrester Creations nel giorno di Santo Stefano.

Beautiful: La Soap non va in onda il 26 dicembre 2024

Dopo lo Stop di Beautiful del 25 dicembre 2024, la Soap si prende un’altra pausa e non sarà trasmessa neanche nella giornata di Santo Stefano. Il 26 dicembre 2024 al suo posto ci sarà la replica del Concerto di Natale, andato in onda in Prima visione TV, nella prima serata del 25 dicembre 2024.

Beautiful tornerà regolarmente il 27 dicembre 2024 e sarà trasmesso anche domenica 29 dicembre 2024. Torneranno però le repliche, che ci faranno compagnia sino al 7 gennaio 2025.

Beautiful: ecco cosa ci sarà al posto della Soap il 26 dicembre 2024

Beautiful non andrà in onda il 26 dicembre 2024 ma non sarà l’unico a saltare il suo appuntamento su Canale5. Non saranno trasmesse neanche Endless Love e My Home My Destiny. Le Soap, tutte e tre, saranno sostituite dal Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci.

Si tratterà di una replica, visto che il programma arriverà in prima serata il 25 dicembre 2024 e vedrà salire sul palco numerosi artisti, tra i quali: Roberto Vecchioni, i Ricchi e Poveri, Valentina Parisse, il Piccolo Coro Le Dolci Note, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, Andrea Griminelli, Alma Manera e Andrea Bacchetti. A questi si aggiungeranno anche: Lusaint, Dotan, The Trammps, Angelique Kidjo, Emeli Sandé e il Benedict Gospel Choir.

A seguire, dopo le Pillole del Grande Fatello, alle ore 17.57 arriverà il film TV Tornando a casa per Natale. Ecco la trama:

Kate (Carly McKillip) vuole fare pace con sua sorella Melanie (Britt McKillip) con cui ha rotto ogni rapporto dopo un episodio molto doloroso avvenuto al matrimonio di Melanie. Le due non si vedono da anni e questo ha finito per mettere in crisi il matrimonio tra i loro genitori, Wendy (Ami Jo Johnson) e Al (George Canyon). Per evitare che i suoi si separino e per riunire famiglia, Kate chiama tutti nella loro vecchia casa, per passare là il Natale. Peccato però che qualcun altro viva nella loro abitazione. Kate non si arrende ed è determinata a portare a termine il suo obiettivo. Riuscirà il Natale a riportare la serenità tra tutti loro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 dicembre 2024. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.