Beautiful non va in onda il 25 dicembre 2024: ecco cosa ci sarà al posto della Soap su Canale5

Beautiful salta il suo appuntamento, anche in replica, il 25 dicembre 2024. Scopriamo insieme cosa ci sarà al posto della Soap su Canale5 il giorno di Natale.

Beautiful va in pausa per Natale 2024. La Soap, che dal 23 dicembre 2024 sta andando in onda in replica, non sarà trasmessa il 25 dicembre 2024. Su Canale5 andrà in onda un film natalizio, che ci farà compagnia per tutto il pomeriggio. Scopriamo insieme cosa succederà, nel dettaglio, nella giornata più magica dell’anno.

Beautiful: la Soap non va in onda il 25 dicembre 2024

Beautiful va in vacanza e sospende la sua programmazione natalizia. La Soap sta andando in onda in replica dal 23 dicembre 2024. Mediaset ha deciso di non sospendere gli appuntamenti con la Forrester Creations ma di non mandare in onda le puntate inedite, molto succose ve lo anticipiamo, che ci faranno compagnia dal 7 gennaio 2025.

Le repliche di Beautiful non saranno però trasmesse nella giornata del 25 dicembre 2024 e nemmeno in quella del 26 dicembre 2024. Per il giorno di Natale e quello di Santo Stefano avremo quindi una piccola pausa, per poi riprendere il 27 dicembre 2024, con una lunga tirata sino a Capodanno 2025.

Beautiful: il 25 dicembre 2024 la Soap non va in onda. Al suo posto il concerto de Il Volo

Il 25 dicembre 2024 sia Beautiful, che Endless Love, che My Home My Destiny non andranno in onda. Sarà un Natale senza Soap ma solo su Canale5 e Rai1. Saranno invece regolarmente trasmesse sia Un Posto al Sole su Rai3 sia La Promessa su Rete4.

L’appuntamento delle tre Soap in pausa verrà recuperato e andranno tutte in onda domenica 29 dicembre 2024 nel daytime. Ma torniamo alla giornata del 25 dicembre 2024 e scopriamo cosa ci sarà al posto delle avventure della Forrester Creations.

Alle ore 13.50, su Canale5, andrà in onda Il Volo - Natale ad Agrigento.

Il Volo - Natale ad Agrigento in replica al posto di Beautiful il 25 dicembre 2024

Nel pomeriggio di Canale5, il 25 dicembre 2024 andrà in onda la replica del concerto Il Volo – Natale ad Agrigento. Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibisce nei tradizionali brani natalizi, sul palco della Valle dei Templi di Agrigento per un evento musicale, con orchestra e coro. A seguire, alle ore 16.43 ci sarà il film di Natale intitolato Ritorno ad Aurora: Un Natale Speciale. La trama ci rivela che un’eredità inattesa sconvolge i piani dell'aspirante pilota Zoey, alle prese con un allevamento di renne da condividere con l'affascinante Alec.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 dicembre 2024. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.