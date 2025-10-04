Beautiful: il 5 ottobre 2025 continua lo Stop della Soap. Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Continua la nuova programmazione di Beautiful e per la Soap sono in arrivo puntate molto impegnative. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi in onda su Canale5.

Continua il cambio di programmazione per Beautiful e le Soap della domenica su Canale5. Dopo una settimana di modifiche di orario e trame sempre più appassionanti, dovremo fare a meno dei nostri soliti appuntamenti pomeridiani con la famiglia Forrester e con Luna e sua madre, impegnate con una situazione davvero complicata, che potrebbe portarle a dover fare davvero le valigie per lasciare, stavolta per sempre Los Angeles. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo nei prossimi episodi.

Beautiful: salta anche il 5 ottobre 2025 l’appuntamento con la Soap di Canale5

Come successo la scorsa settimana, il 28 settembre 2025, Beautiful non va in onda la domenica e quindi il 5 ottobre 2025 dovremo fare a meno del nostro appuntamento quotidiano con la famiglia Forrester e con Luna e sua madre, protagoniste assolute di questa settimana. Con il ritorno di Amici di Maria de Filippi, attualmente nella sua fase iniziale che prevede un puntatone domenicale con gli allievi della scuola impegnati in prove e in esami davanti ai propri maestri e al pubblico in sala, le Soap di Canale5 si sono prese una pausa. Confermiamo che questo avverrà anche per questa domenica in arrivo e probabilmente continuerà fino a quando il programma non passerà a una nuova fase e arriverà alla preparazione delle puntate in prima serata.

Uno stop che in realtà non guasta perché aumenta il desiderio di scoprire cosa succederà ai propri protagonisti, sempre più coinvolti in questioni piuttosto spinose e preoccupanti. Ne sa qualcosa Luna, che si è svegliata nel letto di Zende senza sapere inizialmente il perché e poi scoprendo di essere stata drogata dalla sua stessa madre.

Per Luna tutto si complica nelle puntate di Beautiful

Luna è distrutta dal suo errore e non sa proprio come fare per rimediare. Negli episodi di Beautiful andati in onda in questi giorni abbiamo visto che la ragazza non riesce a sopportare di essere finita per sbaglio nel letto di Zende e non sa come affrontare questa situazione, che potrebbe fargli perdere per sempre il suo amato RJ. La giovane Nozawa ha confessato di aver pensato che si trattasse dell’altro Forrester e ne è stata convinta sino a quando non si è svegliata accanto al cugino sbagliato, spaventandosi immediatamente di quanto accaduto. E purtroppo la situazione è andata peggiorando, visto che ha scoperto la ragione per cui ha avuto le allucinazioni e ha fatto quello che non doveva fare: Poppy l’ha drogata.

Beautiful: ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap

Luna è delusa da sua madre, che si è rivelata essere una drogata, esattamente come zia Li dice. La giovane Nozawa deve ritrovare la calma e per il momento ha liquidato RJ con una chiamata, in cui – con molto poca diplomazia – gli ha detto di voler rimanere a casa e non vederlo perché non si sente molto bene. Il Forrester è rimasto di sasso, preoccupato per il suo tono di voce e pensieroso che ci possa essere dell’altro dietro a tutto questo. Il ragazzo ha iniziato a pensare che la sua innamorata si sia pentita per quello che hanno fatto e che voglia allontanarsi da lui. In realtà Luna sta cercando di prendere tempo per capire come agire. Lei vorrebbe subito andare dal suo amato e dirgli quello che è accaduto ma Poppy insisterà affinché mantenga questo segreto. Stessa cosa farà Zende, che non vorrà avere problemi con suo cugino più di quelli che già ha; sì perché se venisse rivelata una cosa simile, per lui e RJ sarebbe la fine.

Luna dovrà ragionare su questo ma vi anticipiamo che i segreti avranno le gambe molto corte. Intanto Hope cercherà di convincere Deacon a lasciare Sheila, certa che suo padre non possa stare con un’assassina mentre Steffy avrà un nuovo alterco con la Carter, che non sembrerà voler lasciare in pace la famiglia della Forrester (che lei ritiene essere anche la sua) e Liam sarà costretto a intervenire in difesa della sua ex moglie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.