Beautiful, Cambio di Programmazione per domenica 28 settembre 2025: ecco cosa succede alla Soap di Canale5

Novità in arrivo nel palinsesto di Canale5. Per Beautiful cambia tutto nella giornata di domenica ed ecco cosa succederà alla Soap.

Cambiamenti in arrivo per Beautiful e per le Soap di Canale5 nel weekend. Nella giornata di domenica 28 settembre 2025, ci sarà una variazione per i nostri appuntamenti quotidiani con le storie della famiglia Forrester e con quelle di Bahar e i suoi figli. Sia Beautiful che La Forza di Una Donna, presenze fisse di tutta la settimana, si prenderanno una pausa per lasciare spazio a un noto programma che riprenderà la sua messa in onda. Ma scopriamo nei dettagli cosa succederà.

Beautiful non va in onda il 28 settembre 2025

Salvo cambi di palinsesto all’ultimo minuto, che purtroppo non possiamo escludere, domenica 28 settembre 2025 dovremo fare a meno dell’appuntamento quotidiano con le Soap. Beautiful ma anche con La Forza di Una Donna non andranno in onda. Le due sono sparite dal palinsesto nella sola giornata di domenica, mentre rimane fisso per il sabato pomeriggio. Il motivo è il ritorno in onda della trasmissione Amici, che proprio nell’ultima domenica di settembre riprenderà il via con grandissime novità, nuovi alunni e nuovi professori.

Beautiful salta ogni domenica?

Sappiamo che prima della fase finale e serale, Amici ha sempre un posto nel daytime di Canale5 e lo avrà per tutta la settimana. La domenica invece andrà in onda con una puntata più lunga, ricca di approfondimenti e di sfide dopo 6 giorni di allenamenti e studio per i ragazzi concorrenti. È quindi certo che continueremo a trovarlo del palinsesto della domenica, forse con qualche differenza di orario rispetto al 28 settembre 2025. Ci spieghiamo meglio. L’appuntamento di questa domenica è alle 14.00 e così facendo sembra non esserci posto per un episodio di Beautiful seppur breve. Dalle prossime settimane, dopo l’esordio, il tempo dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi potrebbe ridursi e quindi la nostra Soap potrebbe riprendersi un po’ di spazio, anche solo una mezz’ora per tornare a farci compagnia. Di questo ne avremo notizia e conferma prossimamente.

La certezza che abbiamo è che Beautiful tornerà lunedì 29 settembre 2025 con una questione da risolvere. Mentre Donna ed Eric sono ormai sposati, Bill continuerà a voler sapere la verità da Poppy, certo che la donna non sia tornata nella sua vita per caso. Il magnate ha fatto i conti e in effetti l’età di Luna torna perfettamente con il momento del primo incontro tra lui e la Nozawa, quindi la ragazza potrebbe essere figlia sua. La domanda a bruciapelo sarà atta proprio a scoprire questa verità e lo vedremo impegnarsi tantissimo, pronto a fare da padre a un’altra persona, dopo aver scoperto - più o meno nello stesso modo – la paternità di Liam e Wyatt.

Anche Luna sarà coinvolta in questo e sarà pure contenta di avere trovato un padre, per giunta facoltoso, mentre Li si infurierà e non poco, spaventata che sua sorella abbia davvero messo a segno un colpo da maestra, rimanendo incinta di un uomo facoltoso. Il problema vero, per lei, sarà il fatto che Dollar Bill è il nonno di Kelly, la figliastra di Finn, e questo vorrebbe dire che sua sorella e sua nipote faranno parte della stessa famiglia di Steffy.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.