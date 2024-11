Beautiful: Hope Logan presto sposa! L'attrice Annika Noelle si è ufficialmente fidanzata con John Patrick Amedori

Anticipazioni TV

Fiori d'arancio in arrivo in casa Logan... ma nella vita reale. Annika Noelle, alias Hope di Beautiful, si è ufficialmente fidanzata con il suo compagno, l'attore John Patrick Amedori. Capiterà lo stesso al suo personaggio nei prossimi episodi della nostra Soap di Canale5?

Hope Logan si sposa! No, non succederà nelle prossime puntate di Beautiful ma accadrà nella vita reale. L’attrice Annika Noelle, che dal 2018 interpreta Hope nella Soap di Canale5, si è ufficialmente fidanzata con l’attore John Patrick Amedori. I due hanno deciso di fare il grande passo il mese scorso ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale.

Beautiful: Hope Logan si sposa!

Ci piacerebbe molto poter intitolare una nostra news con il titolo che abbiamo usato per questo trafiletto ma per il momento sembra che Hope Logan, in Beautiful, non abbia intenzione di diventare la moglie di nessuno. La sua interprete, Annika Noelle è invece di parere opposto ed è felicissima di aver detto “Sì” al suo compagno, l’attore John Patrick Amedori. Non sappiamo quando i due abbiano cominciato a frequentarsi ma siamo al corrente del fatto che si siano conosciuti all’inaugurazione di un parco a tema e che sia scattato l’amore. La Noelle ha reso pubblica la loro relazione a febbraio di quest'anno (2024), pubblicando sul suo profilo Instagram, una foto che la ritraeva insieme al suo innamorato, il giorno di San Valentino.

Il fidanzamento è avvenuto lo scorso mese, ma è stato reso noto pochi giorni fa sulla rivista americana People. I due artisti sono comparsi felici e soddisfatti di questo nuovo percorso da fare insieme. Per il momento non è stata fissata la data delle nozze ma prevediamo che molto presto vedremo la nostra Hope con l'abito bianco e magari, chissà, la vedremo in bianco anche nelle puntate americane di Beautiful.

Beautiful: Hope e Carter sempre più complici

Per il momento, non ci sono nozze all’orizzonte per Hope nella Soap. La ragazza ha da poco cominciato, nelle puntate americane di Beautiful a frequentare Carter. I due sono sempre più complici e la cosa sta prendendo una piega particolarmente drammatica per i Forrester. I due ragazzi, convinti di doversi sostenere l’un l’altra contro la famiglia degli stilisti hanno deciso di ingannare Ridge e Steffy. Il Walton è in possesso di un importante documento e sta per mettere le mani sulla leadership dell’azienda di moda fondata da Eric. Un colpo gobbo che permetterà all’ex avvocato di riassumere Hope e di mettere a tacere Steffy, colpevole di avere usato fin troppo il suo potere.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sventa il colpo di Hope e Carter?

In tutta questa situazione c’è un però e questo però è caratterizzato da Brooke. La Logan verrà coinvolta, suo malgrado, in questo piano e pare proprio che si troverà in grandissima difficoltà non sapendo cosa fare con Ridge. Ci spieghiamo meglio: Brooke scoprirà che sua figlia e il Walton hanno intenzione di frodare la Forrester e in lei si farà largo una domanda, ovvero dire o non dire al suo compagno quello che sa? Se da una parte vorrà vendicarsi del trattamento di Steffy, ma anche di quello dello stilista, che stavolta non ha voluto ascoltarla e non ha creduto alle sue parole, dall’altra non riuscirà a capire come sua figlia sia così tanto cambiata nel tempo e come sia arrivata a compiere un illecito pur di prendersi la sua vendetta. Al momento non sappiamo se sceglierà l’opzione di dire la verità oppure manterrà riserbo sulla questione, nella speranza che le cose non vadano così male come invece potrebbe accadere.

Siamo però sicuri che la situazione cambierà radicalmente da questo momento in poi e non escludiamo neanche che continuando questa relazione, Hope e Carter decidano di diventare marito e moglie. Non ci resta che aspettare le prossime puntate americane della nostra Soap, che si preannunciano ricche di colpi di scena.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.