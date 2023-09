Beautiful: Flo si sposa... ma nella vita reale. Cosa succederà invece al suo personaggio nella Soap?

Anticipazioni TV

Katrina Bowden, alias Flo Fulton/Logan, si sposa. L'attrice convolerà presto a nozze con il suo fidanzato ma cosa succederà al suo personaggio nella Soap Beautiful? Diventerà la moglie di Wyatt? Scopriamo insieme cosa sappiamo.

Flo Fulton/Logan si sposa. No, non si tratta di uno spoiler o meglio di un’anticipazione di Beautiful ma di un fatto reale. L’attrice Katrina Bowden, interprete di Flo, convolerà presto a nozze con il suo fidanzato, Adam Taylor, che le ha fatto la proposta durante una vacanza a Positano. Ma se per la Bowden il lieto evento è in programma, per il personaggio della Soap, cugina di Hope, cosa riserverà il futuro?

Beautiful: Katrina Bowden, alias Flo, si sposa

È di pochi giorni la notizia che Katrina Bowden, interprete di Flo di Beautiful, si sposerà molto presto con il suo compagno, Adam Taylor. Il musicista ha chiesto la mano dell’attrice sulle bianche scogliere di Positano, durante una vacanza della coppia, piena di romanticismo e di sorprese. Sui profili instagram di entrambi gli artisti, è comparsa la dolce foto di lui inginocchiato e di lei, felice e commossa ma anche del bell’anello, sigillo della loro storia d’amore. Insomma una bella notizia e un nuovo inizio.

Beautiful Anticipazioni: Che fine ha fatto Flo?

Ma se per Katrina il futuro è ormai certo e la data delle nozze è solo da segnare sul calendario, per Flo il destino sembra ancora incerto. È da mesi che sia nelle puntate italiane che in quelle americane di Beautiful, non si parla del personaggio della Fulton/Logan, scomparsa nell’ombra. Nemmeno Wyatt sembra volerne fare menzione e non si fa riferimento alle loro nozze, che avrebbero invece dovuto celebrarsi dopo poco tempo dal loro fidanzamento ufficiale. Flo è sparita dai radar ma non sembra che tra lei e lo Spencer sia tutto finito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Wyatt e Flo si sposeranno?

Con le nozze di Katrina Bowden si riaccende il tema nozze tra Flo e Wyatt. I due sono fidanzati da lungo tempo e, secondo i tempi di Beautiful, avrebbero già dovuto essere marito e moglie. C’è da dire che nell’ultimo anno, Wyatt ha dovuto sopperire a diverse mancanze di suo fratello Liam, impegnato a curare Steffy con l’amnesia e vedova ma anche a proteggere la sua famiglia, Kelly un primis, da Sheila. Insomma con il figlio maggiore di Bill così tanto su di giri, il fratellino ha dovuto coprire le sue assenze, mettendo da parte il suo futuro personale e il suo matrimonio con Flo.

Ma la cosa strana, e pensiamo sia solo una decisione di sceneggiatura, è che Flo non si sia più vista, neanche quando Liam ha ammesso di amare Steffy e lo ha reso noto sia alla Forrester che a suo fratello. Insomma, rivedremo Flo a breve o dovremo aspettare ancora un po’ di tempo, per vedere le nozze di due persone, la cui relazione – per ora – sembra essere la più stabile e duratura nella Soap?

