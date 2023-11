Beautiful: Eric Forrester tormentato da una malattia anche nella vita reale. Ecco cosa sta succedendo all'attore John McCook

Anticipazioni TV

John McCook, Eric Forrester in Beautiful, ha parlato ai suoi fan di una inaspettata malattia, che la sua famiglia sta affrontando e che lo ha avvicinato moltissimo al suo personaggio nella Soap.

La finzione scenica e televisiva molte volte si trovano a mescolarsi e ad avere una corrispondenza anche nella vita reale degli attori. È quello che sta succedendo a John McCook, Eric Forrester di Beautiful. L’artista ha da poco dichiarato di dover affrontare una terribile malattia, che ha colpito la sua famiglia negli ultimi anni. McCook ha trovato il momento giusto per parlarne, visto che il suo personaggio ha ricevuto una diagnosi tristissima, che potrebbe costringerci a dire addio a Eric.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric sta morendo

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che per Eric Forrester è la fine, sta morendo. I medici non hanno molte speranze per lui. Insomma sembra che il prossimo anno dovremo fare a meno del capostipite dei Forrester, a meno che Bridget e Finn – i dottori della famiglia - non trovino una cura miracolosa. Per il momento quello avverrà davvero rimane ancora avvolto dal mistero, anche se qualche indizio ci fa presupporre che non andrà per nulla bene.

Beautiful: John McCook tormentato da una malattia anche nella vita reale

Spinto a parlarne per via della malattia di Eric, che preoccupa tutti i fan di Beautiful, John McCook ha raccontato di una grave diagnosi ricevuta dalla sua famiglia. A essere malato non è lui ma suo figlio, Jake, affetto da schizofrenia. L’attore, in un lungo video pubblicato sui suoi social, ha rivelato di come lui e sua moglie abbiano affrontato la notizia ma soprattutto le cure che il giovane ha dovuto cominciare.

L’artista ha confessato che per la sua famiglia non è stato semplice mandar già questo boccone amaro e ha persino ammesso la paura e la tensione che tutti hanno provato davanti alla parola “schizofrenia”. Ha però anche detto che la malattia di cui soffre suo figlio è a uno stadio gestibile e non in uno grave, al quale purtroppo la patologia può portare.

John McCook ha raccontato tutto questo con la serenità e la signorilità che lo contraddistingue da tempo e che traspare anche nel suo personaggio. Siamo certi poi che la sensibilità alla malattia stia dando all’artista modo di interpretare il suo Eric, ora in grande difficoltà, in modo ancora più personale e completo.

Vi lasciamo alle parole dell’attore, con il suo video messaggio, pubblicato nella suo profilo Instagram:

