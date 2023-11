Beautiful: ecco tutto quello che è successo nelle puntate andate in onda su Canale5 dal 13 al 18 novembre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 13 al 18 novembre 2023.

Settimana sconvolgente per le puntate di Beautiful, in onda dal 13 al 18 novembre 2023. Gli episodi della Soap andati in onda negli scorsi giorni hanno messo alla prova Deacon. Lo Sharpe ha scoperto che Sheila è viva ed è stato costretto – e lo sarà ancora – a nasconderla a casa sua. Tutto questo mentre Finn e Steffy si sono goduti dei momenti sereni a casa, senza i bambini, mentre Brooke e Hope hanno affrontato le decisioni di Thomas e Ridge, che si sono alleati per riportare Douglas a casa dalla famiglia Forrester. Rivediamo insieme cosa è successo e facciamo un refresh con l’aiuto di alcuni video clip.

Anticipazioni Beautiful: Deacon scopre che Sheila è ancora viva

Le puntate di Beautiful andate in onda la settimana che si sta avviando alla conclusione, hanno visto Deacon piuttosto provato. Sheila è uscita allo scoperto e ha rivelato al barista di essere lei la misteriosa donna con cui ha passato una notte focosa. Lo Sharpe ha sgranato gli occhi dalla paura e si è trovato costretto a nasconderla. La Carter non ha voluto lasciare il suo appartamento e, ve lo anticipiamo, continuerà a non volerlo fare, anche quando la situazione si è fatta molto preoccupante. Alla porta di Deacon ha infatti bussato il suo sorvegliante, per il consueto controllo della sua libertà vigilata. Il padre di Hope ha tentato in tutti i modi di non far capire al giovane appena arrivato, di non essere solo ma purtroppo per lui, Sheila ha fatto rumore ed è dovuta comparire nel saloncino, con trucco e parrucco sul viso e a fingere di essere una nuova fiamma del padrone di casa. La guardia ci ha creduto e ha lasciato l’appartamento con un sorrisetto sornione in faccia mentre sul viso di Deacon ha continuato a esserci un alone nerissimo di rabbia e terrore.

Beautiful Anticipazioni: Brooke delusa da Ridge

Hope ha tentato di convincere Thomas a cambiare idea su Douglas ma ha capito di dover combattere per far valere le sue ragioni. La ragazza ha però più volte dichiarato di non voler scatenare una guerra in famiglia e di voler procedere con cautela. Chi invece proprio non si è fatta alcuno scrupolo è stata Brooke. La Logan ha scoperto che Ridge sostiene suo figlio e per lei è stato un duro colpo. Non si sarebbe mai immaginata che, dopo tutto quello che è successo, il Forrester desse ragione al suo primogenito. La bionda ha subito pensato che dietro a questa decisione inaspettata ci sia lo zampino di Steffy ma soprattutto di Taylor. Si è infatti convinta che la Hayes stia tramando contro di lei e stia usando suo nipote per riportare Ridge dalla sua parte e perché no, pure nella sua vita. Per questo motivo ha deciso di affrontarla faccia a faccia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn recuperano il tempo perduto

Mentre a casa di Deacon e Hope sta succedendo di tutto, a casa di Steffy e Finn regna la felicità. I due hanno continuato a godersi i bei momenti insieme, finalmente riuniti. Tutta la famiglia è contenta per loro e ha fatto di tutto per aiutarli a stare da soli, a casa, senza bambini. Ma per i due piccioncini le cose cambieranno molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.